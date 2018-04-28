AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları İl Kongresi

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bize düşen çok çalışmaktır, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak, 24 Haziran seçimleri için gece gündüz demeden çalışmaktır." dedi.

Kaya, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kadınların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken kapı kapı dolaştığını hatırlattı.

Kadınların her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu dile getiren Kaya, "24 yıl önce kadınlar İstanbul'da bir destan yazdı. İstanbul'da bir şey değişti, Türkiye'de çok şey değişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Cumhurbaşkanımız kazandı. Arkasından yapılan hizmetlerle hükümetleri aldık." diye konuştu.

Bakan Kaya, AK Parti'de görev yapan kadınların çok şanslı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen her konuşmasında kadınların desteğine vurgu yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük vefa örneği gösterdiğini ifade eden Kaya, şunları aktardı: