İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin 15 yıllık icraatına dönüp bakıldığında her seferde partinin seçimleri kazanmasının gerçek gücünün, 4,5 milyonu aşan üyeyle AK kadınlar olduğunu belirterek, "AK Parti olarak biz 10 milyonluk bir aileyiz. İnşallah önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde de aynı şekilde İstanbul'da yeni bir tarih yazmaya kadınlarımız hazır mısınız?" dedi.

Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde parti otobüsünden halka hitap etti.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, AK Parti kongrelerinin bir bayram, bir şölen olduğunu söyledi.

Beş aydan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yurdun her köşesinde teşkilatlarla, milletle buluştuklarını, AK Parti'nin eserlerini açtıklarını, yeni projelerini milletle paylaştıklarını ifade eden Yıldırım, "AK Parti'nin 15 yıllık icraatına dönüp baktığımızda her seferde partimizin seçimler kazanmasının gerçek gücü, AK kadınlarımızdır, 4.5 milyonu aşan üyesiyle. AK Parti olarak biz 10 milyonluk bir aileyiz. İnşallah önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde de aynı şekilde İstanbul'da yeni bir tarih yazmaya kadınlarımız hazır mısınız?" diye konuştu.