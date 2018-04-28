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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: - "AK Parti'nin 15 yıllık icraatına dönüp baktığmızda her seferde partimizin seçimler kazanmasının gerçek gücü, AK kadınlarımızdır, 4.5 milyonu aşan üyesiyle. AK Parti olarak biz 10 milyonluk bir aileyiz. İnşallah önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde de aynı şekilde İstanbul'da yeni bir tarih yazmaya kadınlarımız hazır mısınız?" - "Bundan böyle Anadolu kazan, biz kepçe yurdun her köşesini karış karış dolaşacağız, gönüllere gireceğiz, vatandaşlarımızla hemhal olacağız. İnşallah, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılı hedeflerine, büyük hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin 15 yıllık icraatına dönüp bakıldığında her seferde partinin seçimleri kazanmasının gerçek gücünün, 4,5 milyonu aşan üyeyle AK kadınlar olduğunu belirterek, "AK Parti olarak biz 10 milyonluk bir aileyiz. İnşallah önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde de aynı şekilde İstanbul'da yeni bir tarih yazmaya kadınlarımız hazır mısınız?" dedi.

Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde parti otobüsünden halka hitap etti.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, AK Parti kongrelerinin bir bayram, bir şölen olduğunu söyledi.

Beş aydan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yurdun her köşesinde teşkilatlarla, milletle buluştuklarını, AK Parti'nin eserlerini açtıklarını, yeni projelerini milletle paylaştıklarını ifade eden Yıldırım, "AK Parti'nin 15 yıllık icraatına dönüp baktığımızda her seferde partimizin seçimler kazanmasının gerçek gücü, AK kadınlarımızdır, 4.5 milyonu aşan üyesiyle. AK Parti olarak biz 10 milyonluk bir aileyiz. İnşallah önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde de aynı şekilde İstanbul'da yeni bir tarih yazmaya kadınlarımız hazır mısınız?" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, kendisini dinleyen ve "Evet" diyen partili kadınlara "O halde durmak yok" diye seslendi.

Bugün kadın kolları kongresini yaptıktan sonra İzmir'e geçeceklerini anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İzmir'de de yol arkadaşlarmızla, AK Parti sevdalılarıyla bir araya geleceğiz. İnşallah bundan böyle Anadolu kazan, biz kepçe yurdun her köşesini karış karış dolaşacağız, gönüllere gireceğiz, vatandaşlarımızla hemhal olacağız. İnşallah, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılı hedeflerine, büyük hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar bu teşkilata emek veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün aramızda olmayan, ahirete irtihal etmiş bütün kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin bağımsızlığı, bayrağımızın göklerde dalgalanması için ve bu ülkenin esenliği için, istikbali için, sınır boylarında gece gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize de Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum."

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Başbakan Yıldırım kadın kolları

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