İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran seçimleri Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde, parti otobüsünden halka hitap etti.

Bugün işlerinin yoğun olduğunu, içeride hem kongre konuşmasını yapacağını, ardından İzmir'de il kongresini gerçekleştireceklerini ve bazı ziyaretlerde bulunarak akşam döneceğini anlatan Erdoğan, yarın da AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Kongresi, daha sonra Özbekistan ve Kore ziyaretlerini gerçekleştireceğini aktardı.

Uzun ince bir yolda olduklarını ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gidiyoruz gündüz gece. Yapacağımız işler çok ama inançla, azimle, kararlılıkla çıktık yola. Durmak yok, yola devam dedik. Aynı şekilde önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran seçimleri, Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil. Öyle de olsa böyle de olsa biz şu anda seçim takvimini uygulamaya koyduk. Aday adaylarımız müracaatlarını yapıyor. Diğer taraftan seçim beyannamemiz, manifestomuz hazır halde. Ayın 6'sında İstanbul il kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Ardından aday tanıtımında da seçim beyannamemizi açıklayacağız."