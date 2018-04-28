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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 12:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (1) - "İstanbul siyasi temsilde de çok önemli bir yere sahiptir. Yeni sistemde 600'e çıkan milletvekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. Böyle olunca İstanbul'da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye'nin kalanında belli düzeyin üzerine çıkabilmeniz neredeyse bir imkansız hale geliyor" - "İstanbul ne derse Türkiye onu der. Bilindiği gibi 2017 halk oylamasında İstanbul'da yaklaşık 4,5 milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde bir 'Evet' oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık. Çünkü bu İstanbul'a bizim aşkımızla mukayese edilecek başka aşık yoktu. Biz İstanbul'u çok seviyoruz" - "AK Parti için İstanbul'un çıtası çok daha yüksektir, öyle olmak zorundadır. Aksi takdirde Türkiye genelinde hedeflediğimiz düzeye çıkamayız. İyi bir çalışmayla buradaki oyumuzun üzerine 1-1,5 milyon çok rahat koyabileceğimize ben inanıyorum"

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,"İstanbul siyasi temsilde de çok önemli bir yere sahiptir. Yeni sistemde 600'e çıkan milletvekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. Böyle olunca İstanbul'da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye'nin kalanında belli düzeyin üzerine çıkabilmeniz neredeyse bir imkansız hale geliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti İstanbul Teşkilatları ve özellikle Kadın Kolları'nda görev yapan tüm kadınlara teşekkür etti.

Kongrenin İstanbul, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, İstanbul'u anlatmak için yazılan şiirlerin, söylenen sözlerin, yapılan resimlerin külliyatının, başlı başına kütüphane ve müzeleri dolduracağına işaret etti.

Şairlerden ilham aldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim için İstanbul, sade bir semtini sevmenin bile bir ömre değdiği yerdir. Bu şehri ancak gözleri kapalı dinlediğimizde anlayabiliriz. Bu şehir öyle bir şehir. Bu şehir, benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim, vatanım dediğimiz şehir. Burası güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar olan bir şehir. Ne kadar içinde yaşarsak yaşayalım, seni görüyorum yine, gözlerimle kucaklar gibi uzaktan diyerek bu şehre hasretimizi dindiremeyiz. Ama her şeye rağmen Rumeli Hisarı'nda oturup bir türkü tutturduğumuz bu şehirde bunu da yaşamaktan asla vazgeçemeyiz. Kimi zaman 'Yine sen kazandın İstanbul, ben yenildim.' diye isyan etsek de sözümüzün sonunu 'Yine emrindeyim.' diye bitirmekten kendimizi alamayız. Hep dediğimiz ve diyeceğimiz gibi, seversen olayım yarin İstanbul. "

- "600'e çıkan milletvekillerimizin 98'ini tek başına İstanbul seçiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece kıtaların değil, medeniyetlerin, kültürlerin, güçlerin de birleştiği İstanbul'un insana kattığı vizyon ve kazandırdığı ufuğun hiçbir maddi değerle ölçülemeyeceğinin altını çizdi.

Bu şehrin manevi dünyaya sağladığı zenginliği ancak içinde yaşayanların hissedebileceğine değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizler işte böyle bir şehrin hanımefendileri olarak hem şanslısınız hem de büyük bir sorumluluk sahibisiniz. İstanbul 15 milyonu bulan nüfusuyla dünyadaki ülkelerin dörtte üçünden daha büyük bir şehirdir. Aynı şekilde İstanbul'un her bir ilçesi, nüfusuyla, ticaretiyle sosyal, kültürel, sportif altyapısıyla pek çok şehrimizden çok daha ileridedir. Tabii İstanbul siyasi temsilde de çok önemli bir yere sahiptir. Yeni sistemde 600'e çıkan milletvekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. Böyle olunca İstanbul'da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye'nin kalanında belli düzeyin üzerine çıkabilmeniz neredeyse bir imkansız hale geliyor."

- "İstanbul ne derse Türkiye onu der"

Erdoğan, 24 Haziran'da Türkiye'nin hem yeni yönetim sistemine göre görev yapacak cumhurbaşkanını seçeceğini hem de Meclis'in 600 üyesini belirleyeceğini hatırlattı.

İstanbul'un yaklaşık 9,5 milyonluk seçmeniyle 24 Haziran'ın da belirleyicisi olacağının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul ne derse Türkiye onu der. Bilindiği gibi 2017 halk oylamasında İstanbul'da yaklaşık 4,5 milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde bir evet oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık. Çünkü bu İstanbul'a bizim aşkımızla mukayese edilecek başka aşık yoktu. Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul'a olan aşkımız çok çok farklı ama böyle oldu. Şimdi yeni bir yoldayız. Bu 48,6 şüphesiz ki önemli bir başarı ama bizim beklendiğimizin çok uzağında. AK Parti için İstanbul'un çıtası çok daha yüksektir, öyle olmak zorundadır. Aksi takdirde Türkiye genelinde hedeflediğimiz düzeye çıkamayız. İyi bir çalışmayla buradaki oyumuzun üzerine 1-1,5 milyon çok rahat koyabileceğimize ben inanıyorum. Unutmayınız, İstanbul sadece İstanbul değildir. İstanbul Türkiye'dir, İstanbul dünyadır. Tıpkı dünyanın ve Türkiye'nin yarısı gibi, İstanbul'un yarısı da hanımlardır. Dolayısıyla sizlerin göstereceği çaba ve elde edeceği sonuç, İstanbul'un ve onunla birlikte Türkiye'nin kazanılmasında hayati öneme sahiptir. İstanbul, adeta 81 vilayetimizin bayraklarının dalgalandığı bir şehirdir. Öyleyse el ele vereceğiz, kol kola vereceğiz ve 24 Haziran'da destanımızı yazacağız."

- 24 Haziran seçimlerinde çalışılması çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonu dolduran Kadın Kolları üyelerinin coşkulu destekleri üzerine "Hanımlar sizin gadanızı alayım gadanızı, maşallahınız var." diye seslendi.

Kadın Kolları üyelerinden 24 Haziran'da İstanbul'da tarih yazmalarını isteyen Erdoğan, partili kadınlardan seçim tarihine kadar İstanbul'un tüm ilçelerini, mahallelerini, sokaklarını, binalarını kapı kapı dolaşmaya çağırdı.

24 Haziran'a kadar İstanbul'da ulaşılmamış ve gönlü kazanılmamış hiçbir kadın bırakılmamasını da isteyen Erdoğan, "İstanbul seçimlerine hanımeli değdirmeye, hanım damgası vurmaya, hanım titizliğiyle bu şehri baştan sona ayağa kaldırmaya hazır mıyız? Maşallah, İstanbul'un kadınlarına da bu yakışır." dedi.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ak Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

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