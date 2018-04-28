AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,"İstanbul siyasi temsilde de çok önemli bir yere sahiptir. Yeni sistemde 600'e çıkan milletvekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. Böyle olunca İstanbul'da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye'nin kalanında belli düzeyin üzerine çıkabilmeniz neredeyse bir imkansız hale geliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti İstanbul Teşkilatları ve özellikle Kadın Kolları'nda görev yapan tüm kadınlara teşekkür etti.

Kongrenin İstanbul, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, İstanbul'u anlatmak için yazılan şiirlerin, söylenen sözlerin, yapılan resimlerin külliyatının, başlı başına kütüphane ve müzeleri dolduracağına işaret etti.

Şairlerden ilham aldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim için İstanbul, sade bir semtini sevmenin bile bir ömre değdiği yerdir. Bu şehri ancak gözleri kapalı dinlediğimizde anlayabiliriz. Bu şehir öyle bir şehir. Bu şehir, benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim, vatanım dediğimiz şehir. Burası güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar olan bir şehir. Ne kadar içinde yaşarsak yaşayalım, seni görüyorum yine, gözlerimle kucaklar gibi uzaktan diyerek bu şehre hasretimizi dindiremeyiz. Ama her şeye rağmen Rumeli Hisarı'nda oturup bir türkü tutturduğumuz bu şehirde bunu da yaşamaktan asla vazgeçemeyiz. Kimi zaman 'Yine sen kazandın İstanbul, ben yenildim.' diye isyan etsek de sözümüzün sonunu 'Yine emrindeyim.' diye bitirmekten kendimizi alamayız. Hep dediğimiz ve diyeceğimiz gibi, seversen olayım yarin İstanbul. "