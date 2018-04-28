AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 16 yıl içinde vatandaşların beklentileri, sıkıntıları, öncelikleri değişse de değişmeyen bir gerçek olduğunu belirterek, "O gerçek, AK Parti, demokrasinin, milli iradenin teminatıdır, savunucusudur. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir." dedi. Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, 5 aydır süren tazelenme yenilenme yolunda bir durağının daha aşıldığını ifade etti. 2001'den bugüne kadar AK Parti davası için gönül veren, teşkilatlarda görev yapanlara şükranlarını, 16 yıl boyunca AK Parti için çalışanlara sevgi ve saygılarını sunan Yıldırım, yaşamını yitirenlere de Allah'tan rahmet diledi. Kadınlara seslenen Yıldırım, "AK Kadınlar sizler siyasetin, AK Parti siyasetinin asli unsurusunuz, daima gururusunuz. Millete hizmet yönünde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gece gündüz demeden her zaman fedakarca beraber yürüdünüz. Kadın kollarına bu kadar önem veren başka bir lider yok. Sizler siyasete nezaket, muhabbet, zarafet getirdiniz. AK kadınlar sizlerle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, AK Parti olarak 16 yılda kadını hayatın her alanında destekleyen, fırsat sağlayan politikaları ortaya koyduklarını dile getirerek, bugün bu başarılı çalışmalarda, AK Parti'nin bugünlere gelmesinde kadınların emeğinin çok büyük olduğunu kaydetti. Kadınların heyecanı ve azminin partiye, davaya bağlılıkları için ne yapsalar az olacağını vurgulayan Yıldırım, bu hareketin başlangıcından bugüne kadar kadınların yaptıkları çalışmalarla şimdiden tarihe geçtiklerini anlattı. Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin en büyük gücünün yine AK kadınlar olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Sizler şu anda vatan müdafaası için sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan askerlerimizin anasısınız, bacısısınız, okullarda geleceğimizi inşa eden çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizsiniz. Girişimci ruhuyla, gözü pek projeler üreten, ekonomiye yön veren kobilerimizin yöneticisisiniz. Sadece ülkemizde değil dünyanın mağdur mazlum gariplerine el uzatan sivil toplum örgütlerimizin kalbisiniz sizler. Sizler hayatın her alanında başımızın tacı, en büyük zenginliğimizsiniz."

- "Türkiye'nin partisi olduk" Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da erken seçime gidildiğini anımsatarak, 16 yıldır vatandaşın gönül rızasını kazanmak, hayır duygusunu alabilmek için gece, gündüz demeden birlikte çalıştıklarını, milletin büyük desteğini, teveccühünü alarak bugünlere geldiklerini söyledi. Karşılarına çıkan engelleri birer birer kaldırarak bugünlere geldiklerini vurgulayan Yıldırım, en zor zamanlarda dahi milleti, kadınları hep yanlarında bulduklarını, hem demokrasiyi güçlendirdiklerini, hem de insanların güvenliğini sağladıklarını kaydetti. Yıldırım, bir şehrin, bir bölgenin değil bütün Türkiye'nin partisi olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "82 milyon insanımızın derdini derdimiz bildik. Köy köy hizmet ettik. Her bir semtin insanıyla hemhal olduk. Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerine kurduğumuz anlayışla ülkemizi bu günlere getirdik. Hangi partinin seçmeni olduğuna bakmadan herkese hizmet her yere hizmet anlayışıyla çalıştık. İşte bu yüzden AK Parti Türkiye'nin neresinde olursa olsun destek görüyor, sevgi görüyor, muhabbetle karşılanıyor. İşte bu yüzden dünyanın neresini ziyaret edersek Türkiye takdirle karşılanıyor. Çünkü bu ülkede 'dünya beşten büyüktür' diyen bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var. Kültürümüzü yozlaştırmadan, değerlerimizi aşındırmadan, seviye kaybetmeden hep birlikte geleceğe yürüyoruz. 16 yıldır AK Parti'nin değişmeyen ilkeleri bunlardır. Bu yüzden teşkilatlarda seçim yapılır, başkanlar değişir ama AK Parti'nin kurucu ruhu asla değişmez."

- "Son 5 aydır kongrelerle gelecek hedeflerini belirledik" Başbakan Yıldırım, son 5 aydır kongre vasıtasıyla teşkilatlarla bir araya geldiklerini, Cumhurbaşkanının da teşrif ettiği bu kongrelerde geçmişin muhasebesinin yapıldığı, gelecek hedeflerinin belirlendiği bir şölene dönüştüğünü anlattı. Bu umudu canlı tutmak ve gereğini yapmak üzere 24 Haziran'da tekrar millete gittiklerini dile getiren Yıldırım, "16 yıl içinde vatandaşlarımızın beklentileri, sıkıntıları, öncelikleri değişse de değişmeyen bir gerçek var. O gerçek, AK Parti, demokrasinin, milli iradenin teminatıdır, savunucusudur. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir." dedi. Yıldırım, 15 Temmuz'da alçaklara karşı dimdik dururken, al yıldızlı bayrağı meydanlarda dalgalandıran her iki vatandaştan birinin kadın olduğunu, kadınların yarısının o gece meydanlarda olduğunu kaydetti. Kadınlara "Sizler alçaklara 'dur', dediniz. Bu bayrağı indirtmediniz. Bu ezanları dindirtmediniz." diye seslenen Yıldırım, AK Parti'nin, reformun adresi, değişimin öncüsü olduğunu belirtti.

Yıldırım, bunu 4,5 milyonu kadınlardan oluşan 10 milyonluk AK Parti teşkilatının bir ferdi olarak söylediğini ifade ederek, "Bunu, bugün kamuda çalışanlarının yüzde 40'ı, hakim ve savcıların yüzde 31'i, avukatların yüzde 43'ü, üniversitelerdeki akademik personelin, hocaların yüzde 50'sini kadınların oluşturduğu bir ülkenin başbakanı olarak söylüyorum. Bunu, kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 42'den yüzde 82'ye çıktığı, yüksek öğrenim gören kadınların ve genç kızlarının sayısının yüzde 12'den 44'e çıktığı Türkiye'nin bir ferdi olarak söylüyorum. Bu güzel tablo karşısında içi sevinçle, azimle dolan bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum. AK Parti umudunu yeşerten kadınlarımızdır. Türkiye'nin istiklalinin de istikrarının da teminatı AK Parti'dir, AK kadınlarımızdır." diye konuştu. - "Sürekli büyüyen bir aileyiz" Başbakan Yıldırım, İstanbul'da 1 milyon 139 bin 755 kayıtlı kadın üyelerinin olduğunu, ülkeye, millete ve İstanbul'a canla başla çalışarak hizmet ettiklerini kaydetti. AK Parti'nin başarısının arkasındaki gerçek mimarların kadınlar olduğunun altını çizen Yıldırım, "Biz kalbi ülkesi için atan, sürekli büyüyen bir aileyiz. Bugüne kadar 'Yapılamaz' dedikleri yaparak bugünler geldik. Şimdi hedefimizi daha da büyütüyoruz. Nedir o hedef? 24 Haziran seçimlerinde inşallah partimize yakışan neticeyi alacağız, Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz." dedi.