AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi

Kadınlara seslenen Yıldırım, "AK Kadınlar sizler siyasetin, AK Parti siyasetinin asli unsurusunuz, daima gururusunuz. Millete hizmet yönünde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gece gündüz demeden her zaman fedakarca beraber yürüdünüz. Kadın kollarına bu kadar önem veren başka bir lider yok. Sizler siyasete nezaket, muhabbet, zarafet getirdiniz. AK kadınlar sizlerle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Sizler şu anda vatan müdafaası için sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan askerlerimizin anasısınız, bacısısınız, okullarda geleceğimizi inşa eden çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizsiniz. Girişimci ruhuyla, gözü pek projeler üreten, ekonomiye yön veren kobilerimizin yöneticisisiniz. Sadece ülkemizde değil dünyanın mağdur mazlum gariplerine el uzatan sivil toplum örgütlerimizin kalbisiniz sizler. Sizler hayatın her alanında başımızın tacı, en büyük zenginliğimizsiniz."

Yıldırım, AK Parti olarak 16 yılda kadını hayatın her alanında destekleyen, fırsat sağlayan politikaları ortaya koyduklarını dile getirerek, bugün bu başarılı çalışmalarda, AK Parti'nin bugünlere gelmesinde kadınların emeğinin çok büyük olduğunu kaydetti.

"82 milyon insanımızın derdini derdimiz bildik. Köy köy hizmet ettik. Her bir semtin insanıyla hemhal olduk. Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerine kurduğumuz anlayışla ülkemizi bu günlere getirdik. Hangi partinin seçmeni olduğuna bakmadan herkese hizmet her yere hizmet anlayışıyla çalıştık. İşte bu yüzden AK Parti Türkiye'nin neresinde olursa olsun destek görüyor, sevgi görüyor, muhabbetle karşılanıyor. İşte bu yüzden dünyanın neresini ziyaret edersek Türkiye takdirle karşılanıyor. Çünkü bu ülkede 'dünya beşten büyüktür' diyen bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var. Kültürümüzü yozlaştırmadan, değerlerimizi aşındırmadan, seviye kaybetmeden hep birlikte geleceğe yürüyoruz. 16 yıldır AK Parti'nin değişmeyen ilkeleri bunlardır. Bu yüzden teşkilatlarda seçim yapılır, başkanlar değişir ama AK Parti'nin kurucu ruhu asla değişmez."

Yıldırım, 15 Temmuz'da alçaklara karşı dimdik dururken, al yıldızlı bayrağı meydanlarda dalgalandıran her iki vatandaştan birinin kadın olduğunu, kadınların yarısının o gece meydanlarda olduğunu kaydetti.

AK Parti olarak 24 Haziran'da bütün oyunları bozacaklarını da vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bakınız neler oluyor? Türkiye'de mesele, Türkiye'nin geleceği değil, Türkiye'nin istikrarı değil, Türkiye'nin 2023 hedefleri değil, 2053, 2071 vizyonu değil, yapılmaya çalışılan 'Ne yapalım da ne edelim de AK Parti'yi iktidardan indirelim.' Bunun için her türlü oyuna, her türlü kumpasa, her türlü ilişkiye girenleri bugünlerde görüyoruz. AK Parti olarak sloganımız nedir? Hanımlar durmak yok yola devam. O halde durmayacağız, çalışacağız, inşallah 24 Haziran akşamı ipi göğüsleyeceğiz."

Yıldırım, bugün beşincisi gerçekleştirilen kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Bugün iki düğünün birden yapıldığına da işaret eden Yıldırım, kongrenin dışında akşam da İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü'nün kızının düğününü yapacaklarını ifade etti. Yıldırım, "Bir anne düşünün ki evladını evlendirecek, ama ona vakit ayırmıyor, bu davaya vakit ayırıyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, bu teşkilat oldukça havada, karada, denizde zaferin kendilerine ait olacağını sözlerine ekledi.