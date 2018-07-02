AK Parti İstanbul Milletvekilleri mazbatalarını aldı (1)

Gülseli KENARLI - Can EROK/İSTANBUL, (DHA) 24 Haziran seçimlerinde İstanbul'dan 3 milyon 881 bin 871 oy alan AK Parti, 43 milletvekili çıkardı. Milletvekilleri bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda mazbatalarını aldı. Düzenlenen törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Akif Çağatay Kılıç, Volkan Bozkır, en genç milletvekili 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, Mustafa Demir ile Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Erol Kaya, Vedat Demiröz, Ravza Kavakçı Kan katıldı. Milletvekilleri mazbatalarını AK Parti İl Başkanı Şenocak'tan aldı.
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