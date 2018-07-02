AK Parti İstanbul milletvekilleri mazbatalarını aldı

Törene katılan milletvekilleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti genel başkan yardımcıları Mustafa Ataş, Erol Kaya, Vedat Demiröz, Ravza Kavakçı Kan, eski bakanlar Volkan Bozkır ve Akif Çağatay Kılıç, eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, eski KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, genç milletvekili Rümeysa Kadak da yer aldı.

Seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dileyen Şenocak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonraki süreçte de tüm milletimize hizmet verenlerin partisi olarak yolumuza devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Bu süreçte gece gündüz çalışarak milletvekili seçilenleri tebrik eden Şenocak, "Bugün seçilmiş olan milletvekillerimiz yarın aynı şekilde sahada hep milletimizle beraber olmaya devam edeceklerdir." ifadesini kullandı.

Şenocak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar çok çalıştık ve çok çalışmaya yine devam edeceğiz. Bizden umudu olan İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin sorumluluğu omuzlarımızdadır. Bu anlamda bugüne kadar yaptığımız çalışmaları bu minvalde yaptık ve ümmetin sorumluluğunu üzerimizde hissettik. Bundan sonra da bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz."

\

- Mazbatalar bölge sırasına göre dağıtıldı

Milletvekillerinin mazbatalarını vermek için kürsüye çıkan ve bir konuşma yapan İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Münevver Aksünger de "Sorunsuz bir şekilde seçimi atlattığımız için biz de çok mutluyuz. Öncelikle değerli milletvekillerimizi kutluyoruz, başarılar diliyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından seçildikleri bölgelere göre tek tek kürsüye çağrılarak mazbatası verilen 35 milletvekili, daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.

