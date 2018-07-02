AK Parti İstanbul milletvekilleri mazbatalarını aldı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki Parlamento son derece önemli bir Parlamentodur. Türkiye'de hem yeni sisteme ilişkin geçiş sürecinin en güzel şekilde hukuki alt yapısının gerçekleşmesi, ilgili yasaların çıkarılması hem de yeni sistemin bütün kurum ve kurallarıyla oturtturulması bakımından bütün partilere ortak sorumluluk düşüyor." dedi. 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde İstanbul'dan milletvekili olmaya hak kazanan AK Partili 43 milletvekili için İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda mazbata teslim töreni düzenlendi. Mazbata töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinin geride kaldığını ve seçimlerin kalbinin İstanbul olduğunu söyledi. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de AK Parti'nin İstanbul'da en yakın rakiplerine açık ara fark atarak birinci olduğunu ifade eden Kurtulmuş, seçimin İstanbul'da da Türkiye'nin büyük çoğunluğunda da şenlik havasında geçtiğini dile getirdi.

Ufak tefek olaylar dışında Türkiye genelinde keyifli bir seçim kampanyası yürüttüklerini, oldukça başarılı bir sonuç elde ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Bugün de burada milletvekili seçilen arkadaşlarımızın mazbata töreni gerçekleşti. Ben bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Aslında bu mazbataların üstünde bizlerin ismi yazılı olmakla birlikte, bize oy veren milyonlarca insanın isminin yazılı olduğunu ifade etmek isterim. Aynı şekilde fedakarca çalışan teşkilat mensuplarımızın, yol arkadaşlarımızın her birinin bu mazbatanın esas sahibi olduğunu, her birinin isminin manevi olarak bu mazbataların üstünde yazılı olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu. Yeni Parlamentonun önemli bir Parlamento olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de hem yeni sisteme ilişkin geçiş sürecinin en güzel şekilde hukuki alt yapısının gerçekleşmesi, ilgili yasaların çıkarılması hem de yeni sistemin bütün kurum ve kurallarıyla oturtturulması bakımından bütün partilere ortak sorumluluk düşüyor. İster iktidarda olsun ister muhalefette olsun partiler bu anlamda büyük bir dayanışma ruhu içinde yeni sistemi oturtturacak çalışmaları yapacaklardır. Milletvekili arkadaşlarımız da güçlü bir meclisin üyesi olarak bundan sonra parlamentoda görev yapacak. Özellikle İstanbul gibi dünya başkenti olan bir kentin milletvekili olmak büyük bir ayrıcalıktır. Bu toplumsal sorumluluğu yerine getirecek yetkinlikte ve şuurda arkadaşlarımızın milletvekili seçildiğini görmekten memnuniyet duyuyorum."

\ - "Hala parlamenter kültür ile başkanlık sistemi tartışmaları var" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesiyle birlikte yeni bir döneme evrildiğini dile getirdi. Hala parlamenter kültür ile başkanlık sistemi tartışmalarının olmasını garip bulduğunu ifade eden Kaya, "Türkiye'nin yeni döneminin kamuoyunca da iyice anlaşılarak doğru ve sağlıklı tartışılmasını temenni ediyorum. 55 yıllık belediyelerimizle ilgili seçim yapıyoruz. Tıpkı bunun gibi başkanı ayrı meclisi ayrı seçiyoruz. Dolayısıyla yeni bir kültürde çok da öyle beklenen gerilimlerin yaşandığı değil tam tersine daha ülke için faydalı olanların konuşulduğu bir parlamento dönemi yaşayacağımıza inanıyorum." diye konuştu. \ - "Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan da çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "24 Haziran seçimlerinde bütün milletimiz büyük bir teveccüh gösterdi ve yüksek katılımla biz seçimimizi tamamladık. Türkiye tarihinin en yüksek katılımıydı. Bu açıdan o gün gidip oy kullanan vatandaşlarımıza özel teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.

Vatandaşlarımız kime oy verdilerse versinler bizim için çok kıymetli. O gün çıkıp oy kullanmaları, demokrasimiz için çok kıymetli. Onun da ötesinde AK Parti'ye oy verip, bizleri de kendilerini temsil etme şerefine nail kılan vatandaşlarımıza ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize oy versin vermesin bütün vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet edebilmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet ve güçlü bir cumhurbaşkanlığı ile Türkiye'nin şahlanışında meclis olarak biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız." \ - "Türkiye’nin gelecek yolculuğunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da seçim sonuçlarının tüm millete hayırlı olmasını diledi. Mazbatalarını aldıktan sonra Ankara'ya gideceklerini belirten Kılıç, "İnşallah meclisimize kaydımızı yaptırıp, yeminin ardından çalışmalarımıza başlayacağız. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız yeminini edecek, hükümeti kuracak ve Türkiye’nin gelecek yolculuğunda hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

\ - "Engellerin nispeten kaldırıldığı bir dönem yaşayacağız" AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de yeni bir dönemin başladığını, bir önceki seçimlerle mukayese edildiğinde seçmenlere iki hakkın tanındığını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başının seçildiğini, yasamayı ve denetlemeyi seçecek bir meclisin oluşturulduğunu söyledi. Bunun milletin iradesinin meclise yansıması açısından son derece önemli bir fark olduğunu belirten Demir, "Vatandaşlarımız hükümetin başını direk kendileri tercih ettiği için, bir önceki hükümetlerle veya yönetim tarzıyla mukayese edildiğinde bürokrasinin azaldığını, iradenin hizmete dönüşme aşamasında önündeki engellerin nispeten kaldırıldığı bir dönem yaşayacağız." diye konuştu. \ - "Kadın temsil oranı en yüksek orana geldi" Eski KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz da seçilen tüm arkadaşlarını tebrik ederek, seçilemeyen adaylara da bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Vatana hizmet etmenin süreklilik isteyen bir şey olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bizler de bugün milletvekili olarak görevimizi ifa etmeye devam edeceğiz. Vatana, millete hayırlı olsun. Yeni bir dönem, yeni bir süreç bizleri bekliyor. Türkiye yeni bir sistemle ilk defa karşı karşıya gelecek ve bunu tecrübe edecek. Bu tecrübenin başarılı bir şekilde sonuçlanması meclisteki bizlere ve aynı zamanda hükümete ve hükümetin çalışmasına bağlı olacak" ifadesini kullandı.

Yeni hükümet sistemi ile çok daha güçlü ve geleceği aydınlık politikalar üreten bir sürece girdiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "Parlamentodaki kadın temsil oranı Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en yüksek orana geldi. Yüzde 17. AK Parti, bugün 77 kadın vekili ile tüm siyasi partiler arasında birinci sırada. İnşallah bu ivme, bu yükseliş bir sonraki seçimlerde daha da yukarı taşınarak devam edecek. Hayatımızda kadın artık her yerde, dolayısıyla kadınların tecrübelerinin meclise yansıyacak olması, mecliste farklı bir renk, enerji ve çeşitlilik getirecektir. Bu da demokrasi gereğidir." \ - Meclisin en genç üyesi Kadak da mazbatasını aldı Meclisin en genç milletvekili 6 Mayıs 1996 doğumlu Rümeysa Kadak ise, milletvekilinin çok büyük bir heyecan ve büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Bir an önce çalışmalara başlamak istediğini belirten Kadak, "Bugün Türkiye’nin gençlere en çok değer veren, en çok önünü açan partiyi temsilen burada bulunmak benim için ayrıca büyük bir onur. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bize verdiği güvene, bize karşı güvenine layık işler nasip olur." dedi. Kadak, lisans eğitiminin bittiğini ancak eğitim hayatının devam edeceğini sözlerine ekledi.

AK Parti İstanbul milletvekilleri mazbatalarını aldı

- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Önümüzdeki Parlamento son derece önemli bir Parlamentodur. Türkiye'de hem yeni sisteme ilişkin geçiş sürecinin en güzel şekilde hukuki alt yapısının gerçekleşmesi, ilgili yasaların çıkarılması hem de yeni sist

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