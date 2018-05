AK Parti İstanbul'da yüzde 60+1'i hedefliyor

Şenocak, ilçe yönetimlerinde temsil anlamında kadın ve genç sayısına dikkat ettiklerini belirterek, "27 kişide değişikliğe gitmek demek onları kenarda tutmak demek değil. Belki bu arkadaşların bir çoğunu belki il yönetiminde değerlendireceğiz, milletvekili aday adaylığı olanlar var. Değişik kademelerde her birinden istifade edeceğiz. Süreç içinde çok değerli arkadaşlarımızı partimizin içine dahil ettik, siyaset yapmayan, hayatında ilk kez siyasete bulaşan arkadaşlarımızla beraberiz." dedi.

Kısa süre içinde başarılı çalışma yaptıklarını dile getiren Şenocak, "İstişare yaparak 27 ilçe başkanıyla ilgili değişim kararı aldık. Bunun sonucunda 27 ilçede kongrelerde yeni arkadaşlarla yola devam etmeye karar verdik. Görev değişikliği dedik adına, çünkü o arkadaşımız da kongre günü akşamına kadar mevcut arkadaşımızın başkanlığında gidilen bir seçim süreci yaşadı. Bu kadar değişikliğin olduğu bir yerde tek liste halinde İstanbul'daki kongrelerimizi bitirdik. Sadakat, teslimiyet, samimiyet, AK Partili olmanın ruhunu bir kez daha İstanbul teşkilatı olarak yine yansıttık. İlçe başkanlarımız ve diğer arkadaşlarımızın katkılarıyla her bir kongremiz bir bayram havasında geçti. İstanbul teşkilatı olarak 39 ilçemizde Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları kongre süreci tamamlandı." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Kongresi'nin tanıtımı için sosyal medyada ve açık alanlarda tanıtımların devam ettiğini bildiren Şenocak, şöyle devam etti:

"6 Mayıs Pazar günü seçim manifestomuzun da açıklanacağı İstanbul İl Kongremize tüm halkımızı davet ettik. 'Nasıl gelebiliriz?' diye çok talep geliyor şu anda. Ciddi bir teveccüh var. Biz de inşallah o gün oradaki imkanlarımızı seferber ederek halkımızı genel başkanımızla Cumhurbaşkanımızla buluşturacağız. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapacağız kongremizi. Geceli gündüzlü çalışan bir ekibimiz var. Teşkilatımızın her kademesiyle ciddi çalışma var. 2 milyon 350 bin üyeyle İstanbul'a hakim olan bir teşkilatız. Önümüzdeki süreçte de üye sayımızı artırarak devam ettireceğiz. Pazar günkü kongre partimiz için büyük önem arz eden, tarihe bir not düşürecek bir kongre olacak. İlçe teşkilatlarımızda kendini yenileme adına nasıl yeni arkadaşlar sürece dahil edildiyse pazar günü yapacağımız il kongresinde de yeni arkadaşlarla gücümüze güç katacağız. Hızlı uygulama yapabilen, biraz daha gençleşmiş bir teşkilatla yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki 2 seçimde de istediğimiz doğrultuda galip gelebilmek adına çok çalışacağız. Her seçimdeki iddiamız 'Hep galibiyet'. 24 Haziran seçiminde de sandıkları patlata patlata geleceğimizden en ufak bir şüphemiz yok. Çok iddialıyız. İstanbul'daki hedefimiz yüzde 60+1. Göreve başladığımız kısa süre içerisinde geceli gündüzlü bir çalışma sürecimiz var. Bizim insanlara temas etme ve birlik olma noktasında eksiğimiz yok. Allah çok çalışana verir.