AK Parti İzmir 6. Olağan İl Kongresi

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her seçim, parti olarak milletimize karşı bir imtihanımızdır. Aynı zamanda her seçim, çalışma tekniği açısından da teşkilatlarımızın kendi içinde bir imtihanıdır. Bu imtihanı başarıyla veren arkadaşlarımız gelecekte daha üst kademelerde görev alma liyakatini elde etmiş olacaktır. Seçim kampanyaları, görevini ihmal eden, lakayıt davranan, tembellik yapan hatta kasıtlı olarak çalışmaları sabote edenler olursa onları da ayıklamanın bir vesilesidir." dedi. Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, İzmir'e yakışan bir kongreyi coşku ve heyecanla gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Salonda yer alan ve üzerinde "Bağımsızlık mücadelemiz devam ediyor. 1919, Şehit Hasan Tahsin'in ilk kurşunu. 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı. 1922, istiklal şehri İzmir'in kurtuluşu. 2016, 15 Temmuz destanı. 2018, Zeytin Dalı Operasyonu" yazılı dev pankarta işaret eden Erdoğan, "1919, 1922, 2016, 2018. Dikkat ederseniz bütün bunlar bir mücadelenin serüveni. İşte bu serüvenler bizi hep zaferden zafere koşturdu. Azimle kararlılıkla inançla bu zaferlerimiz Allah'ın izniyle devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, kurulduğu günden itibaren İzmir İl Teşkilatı'nda görev alan, ülkenin güçlenmesi, demokrasinin perçinlenmesi, milletin barış, huzur ve esenliği için ter dökenleri tebrik etti. Kongredeki konuşmasının ardından salonun dışında, "24 Haziran seçimlerinin ilk mitingi mahiyeti"nde partililerle buluşacağını belirten Erdoğan, şehre geldiği andan itibaren kendisini bağrına basan İzmirlilere teşekkür etti. Erdoğan, salondaki partilileri işaret ederek "Ak gençlik bayağı iyisiniz. Gerek salonun içindeki şu heyecan gerekse dışarıda şimdiden başlayan coşku, ülkemizin ve milletimizin geleceği noktasında bizlere umut aşılıyor. Sizin bu sevdanız, bu mücadele azminiz, bizim hizmet aşkımızı artırıyor. Bugün bu salonda da 16 Nisan'daki ataleti üzerinden söküp atmış bir İzmir, bir İzmir teşkilatı görüyorum. Bu güzel coşkuyu seçim gününe kadar sürdüreceğinize inanıyorum." diye konuştu. Partililerin tezahüratları üzerine Erdoğan, şöyle devam etti: "24 Haziran, İzmir'in siyasi tercihlerinde tarihi bir milat olacaktır. İzmir'i tıpkı diğer pek çok büyük şehrimiz gibi AK Parti siyasetinin lokomotif şehirlerinden biri haline getirmeden bu teşkilata, sizlere ve bizlere durmak, dinlenmek yok. Üstelik bu hedefe ulaşmak öyle çok da zor değildir. Yapmamız gereken şey, İzmirli kardeşlerimize kendimizi çok daha iyi, çok daha doğru anlatmaktan ibarettir. İnanın bunu yaptığımız anda her şey bitecektir. Bunun için tek bir saniyemizi dahi boş geçirmeden, kimseyi ihmal etmeden, kimseyi kırmadan büyük ve güçlü Türkiye sevdamızı İzmirli kardeşlerimizle paylaşmalıyız."

- "Vatandaşı aşağılayan bir siyasi hareket asla olmadık" "Başkaları gibi başarıyı kendinde, hatayı seçmende arayan bir parti olmadıklarını, olamayacaklarını" aktaran Erdoğan, şunları söyledi: "Biz sandıktan beklediği sonuç çıkmayınca vatandaşı suçlayan, 'göbeğini kaşıyan adam' diyenlerden değiliz hatta vatandaşı aşağılayan bir siyasi hareket asla olmadık, olamayız. Bizim lügatimizde millete kırılma, darılma, küsme diye bir kavrama asla rastlayamazsınız. Rabb'imiz, 'İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.' buyuruyor. Demek ki İzmir'de istediğimiz neticeyi almak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bugüne kadar çalışmadan, emek vermeden, ter dökmeden elde ettiğimiz hiçbir başarı, hiçbir zafer hatırlamıyorum. İnşallah İzmir'de de çok çalışacak ve hedefimize ulaşacağız." "Ana kademe, 24 Haziran'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Kadın kolları, 24 Haziran'a kadar AK Parti'yi her İzmirli kardeşlerimize anlatmaya hazır mıyız? Gençlik kolları, ak gençlik, 24 Haziran'da İzmir'de çok şeyler yapacak, onu görüyorum. 24 Haziran'a kadar liselerden üniversitelere tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız? Üzmeden, kırmadan, dökmeden gençleri saflarımıza çekmeye hazır mıyız?" diye soran Erdoğan'a, salondaki partililer "Evet" karşılığını verdi.

Bu sırada salondaki partililerin "Evlad-ı Fatihan reisinin yanında" sloganı üzerine, "Evlad-ı Fatihan, AK Parti'yi 24 Haziran'da İzmir'de hak ettiği yere ulaştırıyor muyuz?" diye soran ve "Evet" karşılığını alan Erdoğan, "Maşallah, gençleri bugün çok formunda görüyorum." dedi. - "24 Haziran'a kadar çalışmayı sürdüreceğiz" AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve 27. Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin manifestoyu paylaşacağını bildiren Erdoğan, "Seçim takvimimize göre her dakikamızı, saatimizi, günümüzü dolu dolu gerçekleştirerek 24 Haziran'a kadar çalışmayı sürdüreceğiz. Durmak yok, yola devam." dedi. Siyasetin tek kişilik bir oyun değil bir ekip, kadro ve organizasyon işi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Hele hele bizim gibi siyasette bir davası, vizyonu, millete taahhüt ettiği hedefleri olan bir parti için bu takım oyununu başarıyla yürütmek çok daha önemlidir. Elbette ben lider olarak, partinin genel başkanı olarak en önde yer alacak, tüm teşkilatımıza da yol açacağım ancak teşkilatlarımızın da sandık müşahidinden milletvekili adayına kadar tüm kademeleriyle bu yolu takip etmesi, aynı tempoyla çalışması şarttır."

Fetih Marşı'nın bir bölümünü okuyan Erdoğan, şöyle konuştu: "Her seçim parti olarak milletimize karşı bir imtihanımızdır. Aynı zamanda her seçim çalışma tekniği açısından da teşkilatlarımızın kendi içinde bir imtihanıdır. Bu imtihanı başarıyla veren arkadaşlarımız, gelecekte daha üst kademelerde görev alma liyakatini elde etmiş olacaklardır. Öte yandan seçim kampanyaları, görevini ihmal eden, lakayıt davranan, tembellik yapan hatta kasıtlı olarak çalışmaları sabote edenler olursa onları da ayıklamanın bir vesilesidir." - "Böyle bir teşkilat yok" AK Parti olarak 15 yıldır milletin teveccühüne mahzar olmayı başardıklarını, kadroları bir yandan tecrübe ve birikim sahibi yaparken diğer yandan yenileyip güçlendirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Bugün İzmir ile birlikte sayısı 80'e ulaşan kongrelerimizde bu değişimin izlerini görmek mümkündür. Ana kademede 80 kongre yaptık. Kadın kolları bir taraftan, gençlik kolları diğer taraftan. Böyle bir teşkilat yok. Kongrelerimizde yeni görev alan arkadaşlarımızın önemli bir kısmının gençlik kollarından ve ilçe teşkilatlarından geliyor olması AK Parti'nin artık kendi kadrolarını yetiştirme konusunda önemli bir yere ulaştığını gösteriyor. İnşallah milletvekili aday listemizi de kendi yetişmiş kadrolarımızla birlikte iş dünyasından bürokrasiye kadar her alanda tecrübe ve birikim sahibi isimlerle oluşturarak milletimizin karşısına çıkacağız.