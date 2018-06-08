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AK Parti İzmir İl Başkanı ile vatandaşlar arasında tartışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 08:14 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül Konak-Karşıyaka vapurunda vatandaşlarla tartıştı. Tartışma anları vapurdaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı ve eski milletvekili Aydın Şengül dün Konak-Karşıyaka vapurunda partisinin seçim çalışmaları için tanıtım videosu çekmek istedi. Ancak vapurda bulunan yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

“Propagandanızı meydanda yapın. Burası toplu taşıma aracı” diyen yolcuya Şengül “cahillik yapmayın” diyerek karşılık verdi. Şengül'ün bu sözü vatandaşlar tarafından tepki topladı.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.


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Anahtar Kelimeler:
izmir ak parti Aydın Şengül

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