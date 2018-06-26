AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın baba acısı (2)

BAŞBAKAN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK
AK Parti'den İzmir milletvekili seçilen eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan'ın cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı belirteldi. Cenaze töreninin İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtindeki Beşikçioğlu Camisi'nde yarın (çarşamba) öğlende yapılacağı bildirildi.
İZMİR, (DHA)
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