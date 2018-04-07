İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ulaşım, sağlık ve altyapı alanlarında çok önemli hizmetler yaptıklarını ancak sosyal politikalarda adeta sessiz bir devrimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sosyal hizmetlere ayırdığımız bütçeyi 1,2 milyardan 36 milyar liraya çıkarttık. Bugün 2,5 milyon öğrencimize şartlı eğitim yardımı veriyoruz ağırlıklı olarak kız çocuklarımıza veriyoruz. Çünkü istiyoruz ki, kızlarımız okusun, kadınlarımız güçlü olsun, ayakları üzerinde dimdik dursun, geleceğe en güzel şekilde hazırlansın." dedi. Bakan Kaya, Kadıköy İmam Hatip Lisesi İBB 15 Temmuz Şehitler Konferans ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Kadıköy 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, kongrede bir bayrak değişimi yaşanacağını ifade ederek, bugüne kadar ilçe teşkilatında emek vermiş tüm başkan ve yönetimlerine teşekkür etti. Diğer siyasi partilerin kongrelerinde sandalyelerin havada uçuştuğuna dikkati çeken Kaya, "Biz de önceki ilçe başkanlarımız, mevcut başkanımız ve yeni başkan adayımız, 'Hep birlikte, omuz omuza bu davaya hizmet etmeye devam edeceğiz' diyorlar. İşte AK Parti'nin farkı da budur. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her konuşmasında 'Bana siyasi hayatımda en büyük desteği veren hanım kardeşlerim olmuştur' diyor. İşte kadınları bu kadar destekleyen liderimize kadınlar olarak bizim bir borcumuz var. Biz Ak gönüllü kadınlar olarak çok çalışıp 2019 seçimlerinde çalınmadık bir kapı bırakmamamız lazım." diye konuştu.

Kaya, gençler ve kadınlar olarak omuz omuza hep birlikte 2019 yılında çok daha fazla çalışacakları bir dönemin arefesinde olduklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdiden çalışmalarımız başladı. Eminim ki İstanbul teşkilatı ilçeleriyle birlikte 2019'da büyük bir destan yazacak. Ulaşımda, sağlıkta, altyapıda çok önemli hizmetler yaptık ama sosyal politikalarda adeta sessiz bir devrimi gerçekleştirdik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla AK Parti kurulduğu günden bugüne her insana dokunmayı amaçlayan dokunulmadık tek bir yoksul, mağdur bırakmayarak yola çıktık. Sosyal hizmetlere ayırdığımız bütçeyi 1,2 milyardan 36 milyar liraya çıkarttık. Bugün 2,5 milyon öğrencimize şartlı eğitim yardımı veriyoruz, ağırlıklı olarak kız çocuklarımıza veriyoruz. Çünkü istiyoruz ki, kızlarımız okusun, kadınlarımız güçlü olsun, ayakları üzerinde dimdik dursun, geleceğe en güzel şekilde hazırlansın. Geleceğin güçlü Türkiye'sine 2023'e gençlerimizle kadınlarımızla birlikte inşa etmenin yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinin içerisine sizlerle birlikte taşıyacağız. Taşıyacağız ki dünyadaki mazlumların umudu olarak Türkiye çok daha fazla insana el uzatsın."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise AK Parti'nin siyasetinin temelinde millete hizmet olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Çünkü siyasete ilgi duyan insanlar çok değişik amaçlarla siyasi yapılar içerisinde yer alıyor. Kimisi rant ve çıkar elde etmek için yapıyor. Kimileri siyaseti kendi özel durumlarına imkan oluşturmanın aracı görüyor. Ama kimileri siyaseti birlikte yürümeyi millete hizmet etmek için nerede olursa olsun Türkiye'mize, insanımızı 'Allah razı olsun suyumuz yoktu su getirdiniz, aşımız yoktu aş temin ettiniz bunu demek dedirtmek için siyaset yapar. İşte AK Parti budur. Önümüzdeki yıl Türkiye'de 3 önemli seçim var. İkisi bir arada birisi tek. Mart 2019'da ve Kasım 2019'da seçimlerle millet tercihini yapacaktır. Milletimiz egemenlik hakkını kullanarak sandığa gidecek. Millet asla şaşmaz. Yeter ki siz referanslarınızı aziz millete doğru şekilde anlatabilmiş olun. Bu açıdan baktığınızda AK Parti referansları bakımından en zengin tek parti Türkiye'de. Bizden başka milletin önünde oy isterken referans gösterebilecek parti var mı? Yok. Ama AK Parti'nin referansı çok zengin. 15 yıllık uygulamalar bizim referansımız. Eğitimden sağlığa ulaşımdan tarıma her alanda muazzam bir değişim ve dönüşümü AK Parti olarak birlikte gerçekleştirdik. Bu vesileyle kongremiz son derece önemlidir. Geçmiş yönetimlere verdiği katkılardan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Biz Türkiye'nin partisiyiz."