Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz müsterih olsun, şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun, işte bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik, getirmeye devam edeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi"nde yaptığı konuşmaya, "17 yıldır AK davaya hizmet eden büyük ve güçlü Türkiye sevdası için gecesini gündüzüne katan hanım kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum." sözleriyle başladı. Kadın kollarına, Türk siyasetine kalite kazandırdıkları, anlam kattıkları, coşku, heyecan, incelik ve nezaket getirdikleri için bugün bir kez daha gönülden tebriklerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanındaki "yürekleri Akdeniz gibi geniş, solukları Afrika gibi sıcak kadınları" selamladı. Erdoğan, Filistin'in yiğit, Arakan'ın mazlum, Afrika'nın ve Asya'nın cefakar, Suriye'nin gözü yaşlı kadınlarına selamlarını göndererek, konuşmasına şöyle devam etti: "Her türlü ayrımcılığa ve baskıya rağmen dünyanın farklı köşelerinde Türk ve Müslüman olmanın onurunu, bir şeref payesi gibi, göğsünde gururla taşıyan gurbetçi kadınlarımız selamlıyorum. Yazın kavurucu sıcağına, kışın dondurucu soğuğuna aldırmadan çalışan, üreten ülkemizin kalkınması için ter döken tüm emekçi kadınlarımıza da selamlarımı iletiyorum."

En büyük takdiri ve en büyük teşekkürü şehit yakınları ve gazilerle onların ailelerinin hak ettiğini vurgulayan Erdoğan, şair Erdem Beyazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" isimli şiirinin "İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerinin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken, pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerinde, birden alıverirler kara haberini. Okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının." dizelerini okudu. Başkan Erdoğan, vatana hizmet yolunda en beklenmedik zamanlarda evlatlarının şehadet haberlerini alan o sabır ve fedakarlık abidelerine ülke ve millet adına şükranlarını sundu. - "Katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek sorduk" 15 Temmuz gecesi ellerinde bayraklarıyla şehadete yürüyen kadınlar başta olmak üzere, tüm şehitlere Allah'tan rahmet niyaz eden Erdoğan, "O gece ölümü öldüren, korkuyu sindiren, namlulara meydan okuyan tüm kadınlara şükranlarımı sunuyorum. Özel Harekat Daire Başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kızılay'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan, yaralanan, gazilik makamına erişen günümüzün Nene Hatunlarını, Şerife Bacılarını, Kara Fatmalarını bir kez daha saygıyla yad ediyorum. PKK teröründe kurban verdiğimiz, ömrünün baharında şehit düşen al yazmalı Aybüke öğretmeni, evlatlarının canını kurtarmak için bombaların üzerine atılan Hatice Belgin'i, geçtiğimiz günlerde 11 aylık bebeği Bedirhan ile şehit olan Nurcan Karakaya kardeşimizi özellikle rahmetle anmak istiyorum. Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık. Er ya da geç, ama mutlaka katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek sorduk ve sormaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Parlamentoya girsinler' diye destek verenler..." Milletin müsterih olması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Şehit yakınlarımız, gönüllerini ferah tutsun. İşte bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Bu konuda durmak yok, onlar inlere girecek, biz onları inlerinde takip edeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Bu devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldivenin içindeki demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Teröristleri kutsayanlar, terör örgütüne payandalık yapanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacak. 'Parlamentoya girsinler' diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Nereye gizlenirse gizlensinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, sırtılarını kime dayarlarsa dayasınlar ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanını döken alçaklardan katliamlarının hesabını muhakkak soracağız." - "4 milyon 600 bin bayan üyemiz var" Siyasi hayatının her aşamasında kadınlarla yol yürüdüğüne değinen Erdoğan, gençlik kolları döneminden başlayarak Beyoğlu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, AK Parti'nin kuruluşunda ve sonrasında tüm mücadeleleri kadınlarla birlikte verdiklerini anlattı.

Erdoğan, yeni Türkiye'yi kadınlarla inşa edeceklerinin sözünü verdiklerini anımsatarak, şu görüşlerini paylaştı: "Bugün geriye dönüp baktığımızda sözümüzü tuttuğumuzu görüyoruz. Hayatın her alanında kadınlar, geçmişle mukayese edilemeyecek kadar ileri seviyeye geldiler. Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı iktidarımız döneminde yüzde 23'ten yüzde 34'e ulaştı. Bu daha da ilerliyor. Özellikle kadınların siyasete katılımına baktığımızda AK Parti'yle zirveye ulaştı. AK Parti Kadın Kolları üyesi 4 milyon 600 bin bayan üyemiz var. Bu diğer siyasi partilerin toplam üye sayısını bile geride bırakmıştır. Türkiye'de kadın kolları kongresi yapan ilk ve tek parti AK Parti'dir. 2005'te yaptığımız bu kongreyle, siyasi tarihimizde yeni bir dönemi başlattık. Kadın kollarımızın milyonlarca ev ziyaret edip davımızı, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatarak açtıkları yolda ardı ardına nice başarılar yaşadık. Siyasette kadınlarımız verdiğimiz önemin en son ve müşahhas örneği 24 Haziran seçim sonuçlarıdır."

Meclis'te, AK Parti sıralarında 53 kadın milletvekilinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, diğer siyasi partilerde böyle bir şeyin olmadığını kaydetti. Erdoğan, bu kadınların 45'inin teşkilatlarından gelen kişiler olduğunu bildirdi. Başkan Erdoğan, partinin kadın kolları bünyesinde yıllardır çalışan, emek veren, ter döken bu kişilerin görevlerini artık milletvekili olarak Meclis'te sürdüreceklerini vurguladı. - "Kadınlarımızın o gece gösterdikleri kahramanlık nesiller boyu anlatılacak" 15 Temmuz'da kadınların bir başka önemli yönünün de cesaretlerine, kahramanlıklarına, fedakarlıklarına, şehadetlerine, gaziliklerine şahit olduklarını belirten Erdoğan, "Darbeci hainlerin karşısına dikilip hesap soran, üzerine yağan kurşunlara aldırmadan ezanı ve bayrağı için öne atılan, tankları elleriyle durduran kadınlarımızın o gece gösterdikleri kahramanlık nesiller boyu anlatılacaktır." diye konuştu. Erdoğan, siyasetin yanı sıra kamu ve özel sektörde çalışan kadın sayısının giderek arttığına değinerek, şunları söyledi: