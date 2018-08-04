Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, "Diplomasi kanalları çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yakında aklın yolundan giderek aramızdaki ihtilaf konularının önemli bir bölümünü geride bırakacağımızı düşünüyorum." dedi. Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi"nde partililere hitap etti. Bölgesinde yaşanan karmaşanın Türkiye'yi de etkisi altına almaması için kendi kabuğuna çekilmek yerine sorunların üzerine gitmeyi tercih ettiklerini belirten Erdoğan, "Savunma yok, taarruz." ifadesini kullandı. Milletin birliğini, vatanın toprak bütünlüğünü, ülkenin bekasını tehdit eden her mesele karşısında aktif bir politika ortaya koyduklarına işaret eden Erdoğan, bu politikanın en somut örneklerinin Suriye ve Irak'ta yaşandığını ifade etti. Türkiye'ye taşınmaya çalışılan sorunları kendi yerinde ve mecrasında çözmeyi hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Yakında bu doğrultuda yeni ve çok önemli adımlar atıyoruz. Sınırlarımızla birlikte komşularımızı da güvenli, huzurlu, müreffeh hale getirene kadar durmayacağız." dedi.

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- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş Bu süreçte sadece güvenlik politikalarıyla sınırlı kalmadıklarını, ülkenin yönetim sistemini değiştirerek asıl büyük ve kalıcı atılımı gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, 16 Nisan'da millet tarafından tasdik edilen anayasa değişikliğiyle parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin altyapısını oluşturduklarını söyledi. Erdoğan, karar alma ve uygulama süreçlerini hızlandıracak, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak yeni yönetim sisteminin 24 Haziran seçimleriyle yürürlüğe girdiğini belirtti.

\ - Orta Vadeli Plan Dün 100 günlük icraat programını millete ve tüm dünyaya açıkladığını hatırlatan Erdoğan, toplam 400 projeden oluşan programın uygulanışını adım adım takip edeceklerini bildirdi. Erdoğan, Orta Vadeli Plan'ın hazırlıklarını ağustosta, 2019-2023 yıllarına ilişkin stratejik planın hazırlıklarını da kasım ayı sonunda bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Böylece milletimize söz verdiğimiz şekilde Türkiye'yi adım adım 2023 hedeflerine taşıyacak yol haritamızı belirlemiş oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Erdoğan, bütün planların, projelerin, uygulamaların takibini Cumhurbaşkanlığında yaparak en küçük bir aksaklığa, gerilemeye, tutarsızlığa meydan vermeden Türkiye'yi büyütmeyi, güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

\ - "Kazan-kazan" Türkiye'nin tüm devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla, kurumlarla ilişkilerini "kazan-kazan" anlayışı doğrultusunda sürdürmeyi ilke edinmiş bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları söyledi: "Sorunların çözüm yolunun krizleri tırmandırmaktan değil, diplomasiden geçtiği inancıyla diyalog mekanizmalarını ön plana çıkarıyoruz. Bunun için de önümüze çıkarılan sıkıntılar karşısında stratejik bir sabırla yolumuza devam etmenin gayreti içerisinde olacağız. Geçtiğimiz 5 yılda kimi Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik haksız ve art niyetli politikaları karşısında böyle davrandık. Seçim dönemlerinde şahsımıza ve arkadaşlarımıza karşı sergilenen saygısız tavırlarla AB kendi değerlerini adeta kendi elleriyle yıktı. Avrupa, mülteci krizinden serbest dolaşım anlaşmasına, ırkçı ve ayrımcı akımların cesaretlendirilmesinden ticari ve bu noktadaki tutarsızlıklara kadar her konuda sınıfta kaldı. Türkiye'yi ve temsil ettiğimiz değerleri kendi iç politikalarının malzemesi haline dönüştürenler nasıl bir felaketin kapısını açtıklarını yakında anlayacaklardır."

- "Türkiye'nin üzerine titrediği konuları ABD hiçe sayıyor" FETÖ meselesi ve Suriye politikası başta olmak üzere Türkiye'nin üzerine titrediği konuların ABD tarafından hiçe sayıldığını belirten Erdoğan, ABD'nin çok basit bazı meseleleri büyütmesini ve sapla samanı karıştırmasını üzüntüyle takip ettiğini söyledi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tehdit diliyle ve saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar, bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamışlar demektir. Bizi Amerikan sisteminin inceliklerini bilmemekle suçlayanların bu milletin tarihinden ve kültüründen bihaber oldukları anlaşılıyor. Biz bu tür baskılara asla boyun eğmedik, eğmeyiz. Türkiye Avrupa'nın olduğu gibi Amerikanı'nın da iç politika malzemesi yapılamaz. Avrupa'nın yaptığı hataları tekrarlamak Amerika'ya bir şey kazandırmaz. Türkiye'nin müttefiklik ve stratejik ortaklık gücü, bu ülkenin iç politika hesaplarının, kavgalarının çok ötesinde ve üzerinde bir öneme sahiptir. Biz kaybet-kaybet oyunlarına taraf olmak istemiyoruz. Siyasi ve adli ihtilafların ekonomik boyuta taşınması her iki tarafa da zarar verecek yanlış bir adımdır. Biz her yerde ve her zaman kazan-kazan politikalarından yanayız. Amerika ile bunun için önümüzde gerekli imkanlar var, ihtiyacımız olan zemin de mevcuttur. Üzüm yemek için her türlü iş birliğine varız ama derdi bağcı dövmek olanlara da bu fırsatı asla vermeyiz, veremeyiz."

Türkiye'yi dün söylediğini bugün yalanlayan, rüzgara göre yöne değiştiren devletlerle karıştıranların çok yanılacağını vurgulayan Erdoğan, "Hızır Aleyhisselam'dan komşusunun iki gözünün kör olması için kendi bir gözünü kör etmesini isteyen kişinin hasisliğine, sefaletine, acizliğine, akıl ve vicdan tutulmasına biz düşmeyiz." dedi. Türkiye'nin tarihinde olduğu gibi son 16 yılda da yüzleştiği her türlü sorunu bu prensipten taviz vermediği için başarıyla atlattığını belirten Erdoğan, bugün de Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu meselelere bu anlayışla yaklaştıklarını dile getirdi. - "ABD ile sorunları çözmemiz mümkündür" ABD ve diğer ülkelerle çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığına dikkat çeken Erdoğan, "Amerikan tarafıyla aramızdaki meseleleri, müşterek çıkarlarımızın çerçevesini oluşturan müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışını ön plana çıkararak çözmemiz mümkündür. Muhataplarımızın bir süredir sergiledikleri o fevri tutumdan vazgeçerek en kısa sürede aklıselime döneceklerini ümit ediyoruz. Diplomasi kanalları çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yakında aklın yolundan giderek aramızdaki ihtilaf konularının önemli bir bölümünü geride bırakacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Erdoğan, "Önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Milletimizin bu hedefler doğrultusunda kararlı bir şekilde yürüyebilmesini sağlayacak olan yine biziz, AK Parti kadrolarıdır. Türkiye'yi yine sizlerle birlikte yükseltecek, büyütecek, güçlendireceğiz." diye konuştu. Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı'ndan, "Delikanlım, işaret aldığın gün atandan/Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan/Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan/Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın/Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." dizelerini okuyan Erdoğan, partililerin tümünü, milletin önünde yürüyecek bir öncü, birer lider adayı olarak gördüğünü söyledi. Partililerin, kendisini iyi yetiştirmesi gerektiğini, tarihini, kültürünü medeniyetini, AK Parti'nin yaptıklarını ve hedeflerini iyi bilmesi gerektiğini aktaran Erdoğan, "Bunları bilmeyen bir AK Partilinin bırakınız milletimize kendine bile hayrı dokunmaz." dedi. Erdoğan, büyük kongrenin 18 Ağustos'ta yapılacağını, ardından da hiç ara vermeden mahalli seçimlerin hazırlıklarına başlayacaklarını aktardı.