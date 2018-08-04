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AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

Lütfiye Selma Çam, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçildi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına Lütfiye Selva Çam yeniden seçildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Lütfiye Selva Çam, bin 110 delegenin oyunu alarak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçildi.

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı Lütfiye Selva Çam

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