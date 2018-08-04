AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına Lütfiye Selva Çam yeniden seçildi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.
Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Lütfiye Selva Çam, bin 110 delegenin oyunu alarak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçildi.
CHP'de deprem! Görevden alındılar
İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!
İzmir'de yeğen dehşeti!
Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!
Whatsapp yüzünden hapse girdi!
Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
İşten kovulunca soluğu ıssız adada aldı! 35 yıl boyunca...
Elektrik kazısı yaparken tarihi eser buldular
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum