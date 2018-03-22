AK Parti Kadın Kollarından Vali Çeber’e ziyaret

AK Parti Karabük Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurulu’nda Başkan seçilen Saime Günal Öksüzoğlu beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Vali Kemal Çeber’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret anısına Vali Kemal Çeber’e çiçek takdim eden Başkan Öksüzoğlu, projeleri ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı seçilen Öksüzoğlu ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Çeber, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.