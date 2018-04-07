İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Kim Mehmetçik'e moral vermek için sınıra gidenlere ihanet dili kullanıyor, bunu görüyoruz değil mi? Burası çok önemli ve siyaset üstü bir şey. Ne dedi Mustafa Kemal Atatürk, 'Mevzu vatansa, gerisi teferruat.' Sen Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyim diyeceksin, Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet edeceksin, bu ülkeye ihanet edeceksin. Bunu görmemiz, göstermemiz, anlatmamız lazım." dedi. Albayrak, İBB Hasan Doğan Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Kartal İlçe Kongresi'nde, Kartal'ın AK Parti'de yerinin ayrı olduğunu söyledi. Kartal'ın kazanılmasının Türkiye'nin ateş çemberinden geçtiği günlerde büyük önem taşıdığını aktaran Albayrak, Kartal'da belediyecilik anlamında bir hizmet verilmediğini dile getirdi. Albayrak, yerli ve milli bir sürecin oluştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Kim bunun karşısında? Kim Mehmetçik'e moral vermek için sınıra gidenlere ihanet dili kullanıyor, bunu görüyoruz değil mi? Burası çok önemli ve siyaset üstü bir şey. Ne dedi Mustafa Kemal Atatürk; 'Mevzu vatansa, gerisi teferruat.' Sen Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyim diyeceksin, Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet edeceksin, bu ülkeye ihanet edeceksin. Bunu görmemiz, göstermemiz, anlatmamız lazım. Ülkenin nasıl bir ateş çemberinden geçtiğinin, ülkenin bekasının söz konusu olduğunun farkında olmayanlara gaflet uykusunda olanlar diyorum. Bu kardeşlerimizi silkeleyip, uyandıracağız. Bunu yaptığınız sürece belediyeyi de çok rahat alırız, 2019'da Başkomutanımızı, Genel Başkanımızı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Başkanı yaparız. Hiç şüpheniz olmasın. AK Parti 81 milyonu kucaklayan Türkiye'nin şah damarı olan bir partidir. En sağdan en sola kadar herkesi kucaklayan bir partidir. Bunun içindir ki Cumhurbaşkanımızın bir Rabiası var. Sadece Kartal'ı, İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi kucaklamamız lazım.

- "2019'da AK belediyeciliği yeniden Kartal'a getireceğiz" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da başkalarının kongrelerinde sandalyelerin uçuştuğunu, kendi kongrelerinde ise coşku ve sevinç yaşandığını söyledi. Kaya, 2019 seçimlerinde Kartal'ı AK belediyeciliğe kavuşturacaklarını ifade ederek, "Bunun için gençler, hanımlar hep birlikte kapı kapı dolaşıp çalışacağız. 2019'a kadar çalınmadık tek bir kapı dahi bırakmayalım. Bizim arkasında yol yürüdüğümüz, dimdik duran, dünya lideri bir Başkanımız olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk Başkanı sizlerle birlikte yapacağız." diye konuştu. Bakan Kaya, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin iradesine sahip çıktığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "O gece şehit ve gaziler verdik. Karşımızda hain teröristler vardı, onların arkasında ise adeta yedi düvel vardı. Bugünkü mücadelemiz de aynı şekilde sadece bir grupla bir odakla değil, biz de Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik yürümeye devam edeceğiz. 2019 seçimlerinin bilincinde ve şuurunda olan teşkilatlar olarak bizler, üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Emeğimizle, alın terimizle Kartal'ı da alacağız ve İstanbul'da da bir destan yazacağız."

AK Parti'nin tüm dünya mazlumlarının umudu bir parti olduğunu aktaran Kaya, Türkiye için dua eden mazlum milyonlar bulunduğunu dile getirdi. Kaya, Türkiye'nin insanlığın kaybolan onurunu Suriye sınavında kurtardığını vurgulayarak, "Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı, Cerablus ve El-Bab'ın temizlenmesiyle Suriyeli kardeşlerimiz güvenli bölgelere geri dönmeye başladılar. Biz tüm mazlumların umudu olarak daha fazla çalışmaya devem edeceğiz. 2019'da AK belediyeciliği yeniden Kartal'a getireceğiz." dedi. - "İnsan hakları ve insani yardımda bir numara olan bir Türkiye var" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise AK Parti'nin, Türk siyasi hayatı içinde çok özgün ve önemli bir yeri olduğuna vurguladı. AK Partililerin, partilerinin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini bilmesi ve bunu anlatması gerektiğini dile getiren Yazıcı, bu bakımdan kongrelerin önemli vesile olduğunu belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, tarihi bir an yaşandığını vurgulayarak, dünyada büyük bir dönüşüm ve değişim olduğunu, bütün dünyanın bu değişimden ne çıkacağını merak ettiğini söyledi.