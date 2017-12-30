AK Parti Kastamonu 6. Olağan İl Kongresi

KASTAMONU (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Söylediği şeye bak, tek tip elbiseyle ilgili. 'Onların yakınları yok mu, onları o halde gördükleri zaman ne yapacaklar, üzülmeyecek mi, şöyle olmayacak mı, böyle olmayacak mı?' Ya sen ne cins adamsın be. Sen benim 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun, sen benim 2 bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. 'Onların acaba yakınları, evlatları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar, ne yapıyorlar' diye soruyor musun? Bunu düşünüyor musun? Yok." dedi.
Erdoğan, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Kastamonu 6. Olağan İl Kongresinde, partililere hitap etti.
Konuşmasına "Yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından bugün bir kez daha sizlerle beraberiz. 16 Nisan halk oylamasında yüzde 65 ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' diyen tüm Kastamonulu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona gelmeden önce dışarıda bekleyen vatandaşlara seslendiğini belirtti.
Erdoğan, 2019 yerel seçimleriyle, kasım ayındaki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle Türkiye'nin yeni bir döneme gireceğini ifade ederek, işte bu kongrenin, bütün o seçimleri idare edecek ekibin iş başına geleceği kongre olduğuna işaret etti.
Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na kadar, ülkenin ihtiyaç duyduğu her yerde tüm gücüyle ve imkanlarıyla, en önemlisi canıyla mücadelenin en önünde yer alan Kastamonu'ya da bunun yakıştığını vurgulayan Erdoğan, Kastamonu'nun kadınlarının da en az delikanlıları kadar cesur olduklarını daima ispatladıklarını belirtti.
Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kastamonulu Ayşe Aytaç'ın da darbecilerin uçaklarına, tanklarına, helikopterlerine, mermilerine aldırmadan, İstanbul'da sokağa çıktığına ve Boğaziçi Köprüsü'nde şehadet mertebesine eriştiğine dikkati çekti.
- "Ya sen ne cins adamsın be"
"Anamuhalefetin, maalesef bugün başındaki zatın, bu köprüde şehit edilen 34 vatandaşımızın değil de, onları alçakça şehit eden katillerin yanında saf tuttuğunu görüyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Hale bak ya. Çıkıyor ne konuşuyor? Söylediği şeye bak, 'tek tip elbiseyle' ilgili. 'Onların yakınları yok mu, onları o halde gördükleri zaman ne yapacaklar, üzülmeyecek mi, şöyle olmayacak mı, böyle olmayacak mı?' Ya sen ne cins adamsın be. Sen, benim 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun, sen benim 2 bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. 'Onların acaba yakınları, evlatları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar, ne yapıyorlar' diye soruyor musun? Bunu düşünüyor musun? Yok.
Niye düşünsün ki. 15 Temmuz gecesi, saat 23.17, havalimanına gelip oradan Bakırköy'deki belediye başkanına gidip, onun evinde istirahate çekilip, orada kahvesiyle beraber televizyondaki darbeyi seyreden bir adamdan başka ne bekleyebilirsiniz? Ve utanmadan bir de şunu söylüyor, 'Cumhurbaşkanı bana haber verseydi, ben onu beklerdim.' Ben haberi verdim, ben haberi tüm milletime verdim. Biz, telefonlarla haberi verdiğimizde on binler, yüz binler meydanlara yürüdü."
- "Sende böyle bir karakter, böyle bir cibilliyet yok ki"
Erdoğan, 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı'na uçakla indiğinde on binlerin orada olduğunu belirterek, "Ama sen öyle bir tipsin ki, geliyorsun orada o on binleri görüyorsun, onların arasında tankların sorumlularıyla görüşmeler yapıyor senin ekibin, heyetin. Anlaşıyorsun ve oradan kaçıp Bakırköy'e geliyorsun. Bu karakter meselesi, karakter, bu cibilliyet meselesi, cibilliyet." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun bir başka yalan söylediğini de ifade eden Erdoğan, "Nedir o? 'Darbe olsa bunun karşısına ben dikilirim' diyorsun. Sevsinler seni, neye dikiliyorsun, sende böyle bir karakter, böyle bir cibilliyet yok ki. İşte her şey ortada, ispat ortada, kaçtı gitti. Ve seni milletim iyi tanıyor. Nasıl yalancı olduğunu çok iyi biliyor benim milletim. Hayatın bu." dedi.
(Sürecek)
(AA)
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