AK Parti Kastamonu 6. Olağan İl Kongresi

Son Güncelleme 10 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 14:54 |10 dakika önce

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (2) - "Türkiye olarak biz de özellikle geçtiğimiz 4-5 yıl içinde pek çok saldırıya maruz kaldık. Bu uğurda, bölücü terör örgütünden FETÖ ihanet çetesine, ekonomik tetikçilerden toplumsal kaos mühendislerine kadar pek çok farklı araç harekete geçirildi. Hamdolsun, biz sizlerle el ele verdik. Bunların hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. Ancak Türk milletinin gösterdiği dirayeti, kararlılığı, cesareti ortaya koyamayan da oldu" - "Kendisine (CH

KASTAMONU (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak biz de özellikle geçtiğimiz 4-5 yıl içinde pek çok saldırıya maruz kaldık. Bu uğurda, bölücü terör örgütünden FETÖ ihanet çetesine, ekonomik tetikçilerden toplumsal kaos mühendislerine kadar pek çok farklı araç harekete geçirildi. Hamd olsun, biz sizlerle el ele verdik. Bunların hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. Ancak Türk milletinin gösterdiği dirayeti, kararlılığı, cesareti ortaya koyamayan da oldu." dedi. Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Kastamonu 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hayatının hiçbir döneminde ülkenin, milletin, devletin hakkını, hukukunu savunmadığını, tam tersine hep fitnenin, ayrıştırmanın, iftiranın peşinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu uğurda bölücüsünden darbecisine kadar tüm terör örgütlerine destek verdi. Bu, PKK ve PKK'nın destek verdikleriyle beraber el ele, kol kola yürüyen kişi değil mi ya? Bu, dağdakilerle beraber yürüyen kişi değil mi? Onlar, ona destek verdi, gitti Hakkari'de güya miting yaptı. Bu iş, yürek işi yürek... Bu öyle, lafla yürümüyor. Onların, kulağına üflediği, eline tutuşturduğu yalan yanlış bilgilerle de muhalefet yaptığını zannediyor. Her şey yalan. Veriyorlar eline üç beş paçavra, onları sallayarak güya muhalefet yapıyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Kastamonu'ya geldiğinde ona, 15 Temmuz şehidi Ayşe Aykaç ve onunla birlikte Kastamonu'nun 15 Temmuz'da verdiği üç şehidin hesabının sorulmasını isteyen Erdoğan, aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na Ankara ve İstanbul'da verilen 251 şehidin, şehit ailelerin yaşadığı acıların, gazilerin hesabının sorulması talebini iletti. - "Çünkü bunların kalpleri mühürlüdür" Erdoğan, ayrıca Kılıçdaroğlu'na, Türkiye'ye 15 Temmuz'da verilen milyarlarca liralık maddi zararın hesabının sorulmasını da Kastamonululardan istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Kendisine, teröristler için Ankara'dan İstanbul'a yürürken bir kez olsun yüreğinde şehitlerimizin, gazilerimizin, gözü yaşlı eşlerin sızısını hissedip hissetmediğini sorun. 15 Temmuz gecesi darbecilerin açtıkları yoldan çıkıp, sabaha kadar film seyreder gibi saklandıkları yerlerde televizyondan olayları izleyenler bu sorulara elbette cevap veremez. Daha da önemlisi kalpleri nasır bağlamışların bu soruya verebilecekleri bir cevap zaten yoktur. Bunların gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, ağızları, dilleri vardır, hakkı söylemez. Çünkü bunların kalpleri mühürlüdür. Bu vesileyle terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarımızda ve darbe girişiminde verdiğimiz tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Rabb'im hepinizden razı olsun."

- "Bay Kemal gibi gökten zembille inmedik" Erdoğan, Kastamonuluların, darbe girişiminde ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen halk oylamasında gösterdikleri kararlı duruşu, 2019'da bir adım daha ileri taşıyacaklarını belirtti. Salonda bulunanların, "Dik dur eğilme, AK gençlik seninle" sloganları üzerine Erdoğan, "Gençler unutmayın, Cumhurbaşkanınız, Genel Başkanınız da sizinle. Biz bu yollardan geldik, Bay Kemal gibi gökten zembille inmedik veyahut da bir kasetle, CD ile gelmedik. Bizim bir farkımız var. Bu siyasi mücadelenin içerisinde 40 yılı aşkın bir süre... Bu mücadeleyi vere vere, dağ taş demeden yürüye yürüye geldik." diye konuştu. Kastamonu'daki birlikteliği, büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin çok önemli bir dönüm noktası olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Kongremizin, şehrimiz için, tüm Kastamonulu kardeşlerim için, ülkemiz, milletimiz, bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden diliyorum. Kastamonu teşkilatımızda görev alan tüm kardeşlerime, emekleri, gayretleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Kastamonu teşkilatlarımızda vazife üstlenmiş tüm kardeşlerimize kalbi şükranlarımı sunuyorum." dedi.

- "Bunların hepsi artık tarih oldu" Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan atılan bir slogan üzerine de, "Allah'ın izniyle bu kardeşiniz de sizi bırakmaz." karşılığını verdi. Salondaki gençlerin, Ziya Gökalp'in, "Asker Duası" adlı şiirini okumasının ardından ise Erdoğan, şunları kaydetti: "Gençler, ben bu şiiri okudum diye içeri girdim. Ama bakın, şimdi sizi kimse içeri atamaz. Elhamdülillah, nereden nereye? Bu ülke, neler gördü, neler çekti ya? Bu ülkede kalkıp Talim ve Terbiye Kurulunun onayladığı bir şiiri okuyorsun, içeri alınıyorsun. Düşünebiliyor musunuz, bu günleri yaşadık. Bu da Ziya Gökalp'e ait olan bir şiir. Ama bunların hepsi artık tarih oldu. Fikir, düşünce hürriyetinden yanayız diyor utanmazlar, tam aksine o diyenler, bizi mahkum etti. Bunlar Bay Kemal'in de arkadaşlarıdır ha, iyi arkadaşlarıdır." Erdoğan, partisinin Kastamonu teşkilatında görevi devreden dava arkadaşlarına teşekkür etti, bayrağı devralanlara da muvaffakiyetler temennisinde bulundu. - "Bu takımda asla hesabilik yok, hasbilik var"