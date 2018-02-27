AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Abana ve Bozkurt ilçeleri arasında 35 yataklı devlet hastanesi ile Abana ilçesine 5 yataklı Acil Sağlık Hizmet binası ve Doğanyurt’a ilçe hastanesi yapımı için Sağlık Bakanlığına yaptıkları teklifin uygun görüldüğünü ve yatırım programına alındığını açıkladı.

Milletvekili Demir, Cide, Abana, Bozkurt, Küre, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerindeki sağlık yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Cide Devlet Hastanesi’nin 25 yataklı olarak yatırıma alındığını, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile yaptıkları görüşme ve istişare sonunda bu sayının 35 yatak olarak revize edilmesini rica ettiklerini belirten Demir, “Bu girişimlerimiz sonuç verdi. Cide Devlet Hastanesi 35 yatak olarak onaylandı ve proje çalışmaları bu doğrultuda tekrar başladı” dedi.

Demir, diğer çevre ilçelerde yapılacak sağlık yatırımlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Abana-Bozkurt ortasına her iki ilçe daha kapsamlı bir sağlık hizmeti alması hususunda yeni yapılacak hastaneyi 35 yataklı olarak Bakanlığımıza yaptığımız teklif uygun görüldü ve yatırım programına alındı. Aynı zamanda Abana ilçemize 5 yataklı Acil Sağlık Hizmet binamız yatırıma alınmıştır. Doğanyurt, Çatalzeytin, Küre İlçe hastanelerimiz de yatırım programına alınmıştır ve Küre ilçe hastanesi proje aşamasına gelmiştir. Bu yatırımların ilimize kazandırılmasında emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımız, Genel Müdürlerimiz, il sağlık müdürümüze teşekkür ediyoruz. Birileri konuşur biz iş yaparız” diye konuştu.