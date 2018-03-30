AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu’nun Cide ilçesine doğalgaz getirilmesi için nüfusunun 20 bini geçmesi gerektiğini ve bunun içinde yerel yönetimlerle birlikte bir çalışma yapacaklarını açıkladı.

Cide’nin önemli bir talebi gündeme getirildi. Cide’ye doğal gaz gelmesi için Milletvekili Murat Demir ile Belediye Başkanı Nejdet Demir, BOTAŞ Genel Müdür Vekili Abdülvahit Fidan’la bir araya geldi. Daha önce Cide Belediyesi, deniz içerisine depo kurulması yolu ile Cide’ye doğal gaz gelmesini talep etmişti. Kilometrelerce doğal gaz hattı döşemekten ise deniz içerisine kurulacak büyük bir depo ile sorunun çözüleceğini projelendirmişti.

BOTAŞ Genel Müdür Vekili Abdülvahit Fidan’la bir araya gelen Milletvekili Murat Demir ve Belediyesi Başkanı Nejdet Demir, görüşmelerin olumlu geçtiğini kaydetti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Murat Demir: “Ülkemizin önemli kuruluşlarından olan BOTAŞ’ı Cide Belediye Başkanımız Sayın Necdet Demir ile ziyaret ettik. Genel Müdür Vekili Abdülvahit Fidan’la Ülkemizin ve Kastamonu’muzun doğalgaz ve enerji yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Ayrıca Cide ilçemize doğalgaz getirilmesi konusunu gündeme getirdiğimiz görüşmede Genel Müdür Yardımcımızdan bunun için kanun gereğince ilçe nüfusunun en az 20 bin olması gerektiği cevabını aldık. Nüfus meselesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Bazı hizmetleri eksiksiz alabilmemiz maalesef nüfusla orantılı. O yüzden büyükşehirlerde yaşayan hemşerilerimiz lütfen nüfus kayıtlarınızı kendi memleketlerinize taşımaktan çekinmeyin. Bunun faydasını mutlaka her türlü hizmeti alarak göreceğimizden emin olun” ifadelerini kullandı.