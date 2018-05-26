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AK Parti Kayseri aday tanıtım toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 15:40 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "Şahsımız için burada değiliz, dava için buradayız. Birçok arkadaşımız Cumhurbaşkanımıza dönerek, 'Efendim siz nasıl uygun görüyorsanız öyle olsun. Beni yazmayabilirsiniz, hakkım her türlü helal olsun.' demiştir. Bu bir dava şuurunun, erdemin neticesidir"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şahsımız için burada değiliz, dava için buradayız. Birçok arkadaşımız Cumhurbaşkanımıza dönerek, 'Efendim siz nasıl uygun görüyorsanız öyle olsun. Beni yazmayabilirsiniz, hakkım her türlü helal olsun.' demiştir. Bu bir dava şuurunun, erdemin neticesidir." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, il başkanlığında yapıldı.

Kürsüye diğer milletvekili adaylarıyla çıkan Özhaseki, muhalefetin sürekli erken seçimi dillendirdiğini, ittifak yaptıkları MHP'nin de erken seçim çağrısında bulunması üzerine Türkiye'nin özellikle ekonomik menfaatlerini göz önüne alarak erken seçim kararı aldıklarını hatırlattı.

Özhaseki, 30-40 yıldır ülkede hazırlık yapan şer odaklarının son 4 yıldır daha açık şekilde ortaya çıktıklarını belirtti.

Türkiye'de yaşayan olayların gerçek yüzünü ve şer odaklarının yaptıklarını herkesin görmeye başladığını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bu şer odaklarından biri PKK, biri FETÖ, biri de DEAŞ. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları hepimiz görmüş olduk. Bu oyunları MHP de erkenden gördü, bizimle birlikte hareket etti. Meselenin sadece bir seçim meselesi olmadığı, bir beka, istiklal, istikbal, bağımsızlık mücadelesi olduğunu gördüğümüz için birlikte olmaya karar verdik. Bizim bunu muhalefete özellikle de ana muhalefete anlatmamız zor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki PKK'nın şu an Türkiye'deki en önemli destekçisi ve Meclisteki uzantılarının da en büyük destekçisi üzülerek söylüyoruz ana muhalefet partisi olmuştur."

- Aday listeleri

Milletvekili aday listeleriyle ilgili her zaman çeşitli söylentilerde bulunulduğuna dikkati çeken Özhaseki, böyle bir listede, böyle bir ittifak içinde yer almaktan onur duyduğunu dile getirdi.

"Listede yer almasak da yüzümüz buruşmazdı." diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Şahsımız için burada değiliz, dava için buradayız. Birçok arkadaşımız Cumhurbaşkanımıza dönerek, 'Efendim siz nasıl uygun görüyorsanız öyle olsun. Beni yazmayabilirsiniz, hakkım her türlü helal olsun.' demiştir. Bu bir dava şuurunun, erdemin neticesidir. Mecliste her arandığında oyunu veren, grupla birlikte hareket eden, fikrini belirten milletvekilleri burada. Meclise en çok devam eden milletvekilleriyle ilgili bir liste yapılsa vazifesine en sadık milletvekilleriyle ilgili bir çalışma yapılsa Kayseri en başlarda yer alır. Arkadaşlarımız da işin şuurundalar."

Özhaseki, seçim çalışmaları için seferberlik ilan ettiklerini, sokakları, ilçeleri, çarşıları gezeceklerini, elini sıkmadık kimseyi bırakmayacaklarını, bir yandan da dertlerini anlatacaklarını söyledi.

Türkiye'nin küresel sorunlarını, yaptıkları hizmetleri ve yapacakları projeleri halka anlatacaklarını vurgulayan Özhaseki, diğer partilerin de seçim beyannamelerini yakından takip ettiklerini aktardı.

Toplantıya, AK Parti Kayseri milletvekilli adaylarının yanı sıra İl Başkanı Fatih Hasyüncü, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile partililer de katıldı.

Bakan Özhaseki daha sonra Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ramazan Silay'ı makamında ziyaret etti.

BBP ile yıllardır aynı düşüncede olduklarını belirten Mehmet Özhaseki, bunun "Cumhur İttifakı" adı altında resmiyet kazanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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AK Parti Kayseri Milletvekili aday tanıtım toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki seçim

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