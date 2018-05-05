KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S&P diye bakıyorsunuz bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil haddini. Türkiye nerede siz nerede? Zaten biz bunları dehledik, artık onlara üyeliğimiz filan da yok ama buna rağmen bunlar rahat durmuyor. Yine ne yapıyorlar? Türkiye'ye not veriyorlar. Haddinize mi? Sen bu sınıfın öğretmeni değilsin, öğretmeni olduğun yerlere bak." dedi. Erdoğan, Valilik önündeki meydanda geçekleştirilen AK Parti Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti. Türkiye'nin 25 Haziran sabahı yepyeni bir güne uyanacağını belirten Erdoğan, "Meclisi ile Cumhurbaşkanı ile baştan aşağı yeniden tasarlanmış yönetim sistemi ile gayretin sentezi yepyeni kadrolarla ülkemiz geleceğine daha güvenle bakacağı bir döneme girecektir." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 hedeflerini 2011'de açıkladıklarını anımsatarak, "Özellikle 2013'ten beri ardı ardına yaşadığımız hadiseler bizi hedeflerimizden koparmadı ama hızımızı yavaşlattı. Eğer 2011'deki büyüme hızımızı daha sonraki yıllarda da muhafaza edebilseydik, bugün kişi başına milli gelir 11 bin dolar değil, 20 bin dolar milli geliri konuşuyor olacaktık. Faizler, enflasyon, kurlar bugün gibi başımıza bela olmayacak, tam tersine büyümemizi destekleyen araçlar haline dönüşecekti. Her şeye rağmen tıpkı geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 7,4 oranındaki büyümede olduğu gibi yaptığımız atılımlarla, içine çekilmek istendiğimiz ekonomik tuzaklardan kurtulup yolumuza devam ettik. Ancak, 2023 hedeflerimize ulaşmak için hala en az 2 kat daha büyümek mecburiyetindeyiz. Yeni dönemin en büyük devrimlerinden biri, Türkiye'nin son yıllardaki sürekli maruz kaldığı ekonomik sabotajları tamamen bertaraf edecek yeni bir anlayışa geçecek olmasıdır." diye konuştu.

- S&P'ye tepki Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine tepki gösteren Erdoğan, "S&P diye bakıyorsunuz bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil haddini. Türkiye nerede siz nerede? Zaten biz bunları dehledik, artık onlara üyeliğimiz filan da yok ama buna rağmen bunlar rahat durmuyor, yine ne yapıyorlar? Türkiye'ye not veriyorlar. Haddinize mi? Sen bu sınıfın öğretmeni değilsin, öğretmeni olduğun yerlere bak." açıklamasını yaptı. Yeni ekonomi politikalarının merkezinde üretim, yatırım, istihdam ve büyüme olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla önceliklerinin vatandaşların huzuru, güvenliği ve refahı olacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz zenginleştikçe devletimiz de güçlenecektir. Bunun ilk adımlarını şimdiden atmaya başladık." dedi. Kongre alanındaki emeklilere seslenen Erdoğan, emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde bin lira ikramiye verileceğine değinerek, esnaf, iş adamı ve sanayicilerin, devlete olan borçlarının yeniden yapılandırılacağını, gençlere de yarıda kalan eğitim öğretimlerine devam etmeleri için yeni bir fırsat tanıdıklarını belirtti.

- "Herkes heybesindekileri ortaya döksün" Genç girişimcilerin mevcut desteklerine ilave olarak Bağkur primlerini 1 yıl süreyle devletin ödeyeceğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Yaşlılarımıza da bir müjdemiz var: yaşlılık aylığını yaklaşık iki kat artırarak 250 liradan 500 liraya çıkardık. Böylece yaşlılarımız kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bütün bunlar büyüyen, güçlenen Türkiye'nin, elindeki imkanları vatandaşlarıyla paylaşma iradesinin tezahürleridir. Şimdi 11 bin dolarlık milli gelirle başımızdaki onca sıkıntıyla bunları yapıyoruz. Yarın 25 bin dolarlık milli gelire sahip, bölgesindeki sorunları kendi istediği gibi çözmüş bir Türkiye'nin neler yapabileceğini varın siz düşünün. Benim 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı olarak milletime taahhütlerim, işte bir kısmı bunlar. Yarın manifesto açıklanacak ama ondan sonra da seçim beyannamesini açıklayacağız. Seçim beyannamesinde de neler yapacağımızı açıkça ortaya koyacağız. Herkes heybesindekileri ortaya döksün. Milletimiz de hepsine bakıp ona göre kararını versin. İşte meydan, işte millet. Biz yaptıklarımızla ve yapmayı taahhüt ettiklerimizle zaten hep milletimizin karşısında olduk. Bakalım ötekiler kendi iç kavgalarını bitirip ne zaman size gelebilecekler."