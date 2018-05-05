KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "MHP ile kurduğumuz, BBP'nin de destek verdiği seçim ittifakıyla milletimizin karşısına çıktık. Dün adaylığımızın resmi başvurusu yapıldı. Yenikapı ruhu, 'Cumhur İttifakı'na dönüştü. Şimdi ne var? Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nda bütünleştik mi? Zira ümmetin buna ihtiyacı vardı, şimdi bunu yapıyoruz. Ayrılığa, gayrılığa son, artık birlik zamanı." dedi. Erdoğan, valilik önünde gerçekleştirilen AK Parti Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Geçmişteki darbeleri tasvip etmese de fiili bir karşı koyuş göstermeyen milletin, 15 Temmuz'da büyük bir ferasetle hemen sokağa çıkıp, istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını vurgulayan Erdoğan, vatandaşlara teşekkür etti. Allah'ın "Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir." buyurduğunu aktaran Erdoğan, Türkiye'yi ve Türk milletini esir etmek için başlatılan bir darbe girişiminin tarihin en büyük diriliş hamlesine dönüştüğünün altını çizdi.

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi vatanını darbecilere karşı koruyan milletin, 16 Nisan'da da ülkesinin yeni yönetim sistemine onayını verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Şartlar bizi anayasa değişikliğine göre Kasım 2019'da geçeceğimiz yeni yönetim sistemini, 24 Haziran seçimleriyle birlikte hayata geçirmeye yöneltmiştir. 'Her olanda hayır vardır.' Biz de böyle diyerek ülkemizi bu süreçten hızla ve en sağlıklı şekilde çıkarmak için harekete geçtik. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte kurduğumuz, Büyük Birlik Partisi'nin de destek verdiği seçim ittifakımızla milletimizin karşısına çıktık. Dün YSK'ye adaylığımızın resmi başvurusu yapıldı ve ittifak protokolümüz teslim edildi. 'Yenikapı ruhu' Cumhur İttifakı'na dönüştü. Şimdi ne var? Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nda bütünleştik mi? Zira ümmetin buna ihtiyacı vardı. Şimdi bunu yapıyoruz. Ayrılığa, gayrılığa son. Şimdi birlik, beraberlik zamanı." Yarın İstanbul'da cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin manifestonun milletle paylaşılacağına dikkati çeken Erdoğan, yaklaşık bir hafta sonra da cumhurbaşkanlığı seçim beyannamesini milletin takdirine sunacaklarını kaydetti.

Erdoğan, "Önümüz ramazan. Seçim kampanyamızı bu mübarek ayın feyzinden ve bereketinden azami düzeyde istifade edecek şekilde yürüteceğiz. Bu arada devlet işlerini de ihmal etmeyecek, gerek yurt içinde gerek yurt dışında gereken her çalışmayı yürüteceğiz." dedi. Özellikle terör örgütleriyle mücadelede en küçük bir zafiyete asla izin verilmeyeceğine vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi: "Ana muhalefetin başındaki zat, 'Afrin'e gitmeyin' diyor. Beyefendi sen bu ülkenin başında olsaydın, Allah göstermesin, kim bilir şu anda Hatay'da ne olacaktı? Kim bilir şu anda Gaziantep'te, Kilis'te, Şanlıurfa'da ne olacaktı? Biz, ülkemizi taciz eden kim olursa olsun beklemeyiz, üzerine üzerine gideriz. Onun için Afrin'e gittiğimiz gibi, Fırat Kalkanı Harekatı'nda da önce Cerablus dedik, ardından El Ray, El Bab dedik ve 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüzün altına aldık. Afrin'de de şu anda 2 bin kilometrekarelik alanı yine kontrolümüzün altına aldık. Son olarak Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4406. Kararımızı verdik, adımımızı attık. Şimdi İdlib, Tel Rıfat, Münbiç... Buralardan da bu teröristleri kazıyacağız. İnlerine girdik, devam edeceğiz. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Bestlerderesi'nde bunları biz kovalayacağız, sonuna kadar. Zira, bunların anladığı dil ne ise, onlara o dilden konuşacağız."

- "Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" Türkiye sınırları içerisinde de dağ taş demeden nerede bir terörist varsa gidip bulup, sığınağıyla, mühimmatıyla, kendisiyle yok ettiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye'yi tehdit eden son terörist de etkisiz hale getiriline kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı. "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, "Biz ayrımdan yana değiliz. Zira yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Rabbim öyle emrediyor, Peygamberimiz öyle tavsiye ediyor. Ayrım yok bizde." diye konuştu. "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Fitneye, fesata fırsat vermeyeceğiz. Fitneciler şu anda iş başında. Fesatçılar iş başında. Onun için şu kalan 49 günde durmak yok, yola devam. Kapı kapı dolaşacağız. Bildiklerimizi bilmeyenlere anlatacağız." dedi. - "Artık dev yatırımları gerçekleştiriyoruz" Göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye borcunun 23,5 milyar dolar olduğunu, 2013'te IMF'ye borcu sıfırladıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Merkez Bankasının döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Şu anda döviz rezervimiz 114 milyar dolar. Nereden nereye. Yürüyoruz, güçlüyüz, daha güçlü olacağız. İlk 10 arasına gireceğiz. G20'ye girdik. Halbuki biz dünya 24'üncüsüydük. Ama şimdi G20'de 17'nci sıradayız. Daha iyi olacağız. İlk 10 içerisinde olacağız. Artık dev yatırımları gerçekleştiriyoruz. Buraya gelenlere sorun. 'Sizin Avrasya Tüneli gibi bir yatırımınız var mı?' 'Sizin Marmaray gibi bir yatırımınız var mı?' 'Sizin Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi bir yatırımınız var mı?' 'Sizin Osmangazi Köprüsü gibi bir yatırımınız var mı?' 'Sizin İstanbul-İzmir arası bir otoyolunuz var mı?' 'Sizin İstanbul'daki üçüncü havalimanı gibi bir yatırımınız var mı?' 29 Ekim'de İstanbul havalimanını açıyoruz. Yıllık yolcu potansiyeli 90 milyon. Bu ilk etap. İnşallah 2023'te ikinci etabı da açacağız. O zaman 150 milyona çıkıyor. Bizim hizmetlerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz." Kayserili şair Hacı Kısır'ın "15 Temmuz" şirini okuyan Erdoğan, "15 Temmuz ruhu, tarih boyunca bu ve bunun gibi nice destanlarla inşallah hep yaşayacak, yaşatılacaktır." dedi. (Sürecek)

AK Parti Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (3) - "MHP ile kurduğumuz, BBP'nin de destek verdiği seçim ittifakıyla milletimizin karşısına çıktık. Dün adaylığımızın resmi başvurusu yapıldı. Yenikapı ruhu, 'Cumhur İttifakı'na dönüştü. Şimdi ne var? C

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