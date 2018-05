AK Parti Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

- "Meselenin özüne inmenin vakti gelmiş demektir"

Hep aynı şeyi yaparak, farklı sonuçlar elde etmeye çalışmanın akıl karı olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Halen Türkiye'de işler, bir türlü tam olarak milletimizin istediği gibi gitmiyor. Öyleyse meselenin özüne inmenin vakti gelmiş demektir." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin 16 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'nin 3,5 kat büyümesinin, demokrasiden ekonomiye her alanda tarihi reformlara imza atılmasının, birtakım hastalıkların her fırsatta nüksetmesine engel olamadığını belirten Erdoğan, "Eski devrin mahsulu bu hastalıklarla iktidarımızın her döneminde, attığımız her adımda karşılaştık. Kimini milletimizle paylaştık, kimini paylaşamadık ama öyle şeyler yaşadık ki artık bu anlayışla, bu yönetim sistemiyle daha fazla gidemeyeceğimizi gördük. Bu terazinin, bu sıkleti çekemeyeceği açıkça ortadayken hala aynı yanlışların peşinden sürüklenmenin anlamı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

