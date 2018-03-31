AK Parti Kırşehir Siyaset Akademisi Programına Yalçın Akdoğan konuk oldu

AK Parti Siyaset Akademisi programının dördüncü hafta konuğu, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Ankara Milletvekili Doç. Dr. Yalçın Akdoğan oldu.
Akdoğan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan ile Ahi Külliyesi ile Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi gezisinin ardından programa geçti. Türkiye siyasi yapısı üzerine konuşan Akdoğan, basına kapalı yaptığı bilgilendirmede partililerine seslendi. Siyaset akademisinde Akdoğan’dan önce Mehmet Taşanlıgil katılımcılara ikna ve konuşma tekniklerini anlattı.
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