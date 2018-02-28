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AK Parti kongresinde liste kavgası! Polis müdahale etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:48 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Ordu ilçe kongrelerinde, ikinci liste krizi yaşanması gerginliğe neden oldu. Son olarak Korgan ilçe kongresinde çıkan gerginliğe polis müdahale etti.

AK Parti’nin Ordu İl kongresi 24 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. İl kongresi öncesinde yapılan ilçe kongrelerinde büyük çekişme yaşanıyor. Tartışmalı geçen AK Parti Perşembe ilçe kongresinden sonra, dünkü Korgan ilçe kongresinde de gerginlik yaşandı.

DHA'nın haberine göre Korgan’da mevcut ilçe başkanı Eyüp Karabayrak’ın listesine rakip olarak Adem Çimiç’in listesi çıktı. Kongrede divan, Eyüp Karabayrak’ın başvurusunu, ‘delege tam sayısının en az yüzde 5’inin imzalı’ yapmadığını gerekçe gösterip oy birliği ile reddetti. Bunun üzerine Adem Çimiç ve bazı delegeler divana tepki göstererek itirazda bulundu. Gerginlik araya polisin girmesi ve Adem Çimiç ile beraberindekilerin solandan çıkarılmasıyla sona erdi. Tek listeyle yapılan seçimde ilçe başkanı Eyüp Karabayrak yeniden başkan seçildi.

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AK Parti Perşembe ilçe kongresinde de liste krizi yaşanmıştı. Mevcut Başkan Ülkü Kumral’a karşı aday olan Umut Evci’nin listesi divan tarafından reddedilmiş, bunun üzerine kongrede tartışma çıkmıştı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Haberde bir yanlışlık var.AKP kongrelerinde asla kavga olmaz zira o nederse o olur.Tartışma olursa demokrasi olur.Bu da AKP de yok.Bu kavga görüntüleri olsa olsa CEHAPE dendir. ): ): ):
Yiyin birbirinizi.:))
Vatandaşların fetocu başlan istemiyoruz diye slogan attığını neden yazmadınız fetosun siyasi ayağı aynen AKP yerli yerinde duruyor... ve bunlari hayati yazıcı asker kaçağı damat ferit hollanda tiyatrocusu son kocasi byrokcu fatma betül sayan kaya organize ediyor sonuç FETOS AKP içinde daha sağlam şekilde duruyor...
Yiyin birbirinizi. Millette sizin gibi şahıslardan kurtulsun. Siyasetçisi asabi, muhalefeti asabi, başkanı asabi, bakanı asabi... millet zaten kafayı sıyırmış. Kimsenin kimseye saygısı, tahammülü yok. Hak edildiğimiz şekilde yönetiliyoruz çokta takılmamak lazım aslında. :(
Akp Ordu teşkilatını feshetsin bence,yapamıyorlar:)
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