HABER

AK Parti Konya'da temayül yoklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 16:18 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan’ın katılımıyla, Konya milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunanlar için temayül yoklaması yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’ın katılımıyla, Konya milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunanlar için temayül yoklaması yapıldı.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda yapılan temayül yoklamasında, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için Konya'dan milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan 233 kişiden, mevcut milletvekillerinin dışındaki 222'si için oylama gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 bin 200 delegenin oy kullandığı temayül yoklamasında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Karacan, oylamanın il ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Aday adaylarının her birinin AK Parti için önemli olduğunu belirten Karacan, "Burada bulunan dava arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yol arkadaşları şunu bilmedir ki 24 Haziran seçimleri için her bir adayımız cansiperane bir şekilde çalışmalıdır. Konya’nın AK Partimize bugüne kadar verdiği desteği bundan sonra da vereceğinden hiç şüphemiz yok. İnşallah liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber 24 Haziran’da Konya hak ettiği yerde olacaktır." diye konuştu.

Konya İl Başkanı Hasan Angı da kent için önemli bir gün yaşandığını dile getirerek, "27. dönem meclisinde şehrimizi temsil edecek milletvekili adaylarının belirlenmesi ile ilgili Genel Merkezimizin başlattığı çalışmaların ikinci adımındayız. Temayülde çıkan sonuçlar Genel Merkezimizce değerlendirilecek, önümüzdeki hafta başından itibaren de mülakatlara geçilecektir." ifadelerini kullandı.

Metin Külünk'ün açıklaması ortalığı karıştıracakMetin Külünk'ün açıklaması ortalığı karıştıracak
'Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek''Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek'
İkinci turda seçimin kilit partisi olacak! İkinci turda seçimin kilit partisi olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti ak parti genel başkan yardımcısı Harun Karacan Temayül yoklaması

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

TSK'dan son dakika açıklama!

TSK'dan son dakika açıklama!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.