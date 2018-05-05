AK Parti Konya'da temayül yoklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’ın katılımıyla, Konya milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunanlar için temayül yoklaması yapıldı.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda yapılan temayül yoklamasında, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için Konya'dan milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan 233 kişiden, mevcut milletvekillerinin dışındaki 222'si için oylama gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 bin 200 delegenin oy kullandığı temayül yoklamasında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Karacan, oylamanın il ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Aday adaylarının her birinin AK Parti için önemli olduğunu belirten Karacan, "Burada bulunan dava arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yol arkadaşları şunu bilmedir ki 24 Haziran seçimleri için her bir adayımız cansiperane bir şekilde çalışmalıdır. Konya’nın AK Partimize bugüne kadar verdiği desteği bundan sonra da vereceğinden hiç şüphemiz yok. İnşallah liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber 24 Haziran’da Konya hak ettiği yerde olacaktır." diye konuştu.

Konya İl Başkanı Hasan Angı da kent için önemli bir gün yaşandığını dile getirerek, "27. dönem meclisinde şehrimizi temsil edecek milletvekili adaylarının belirlenmesi ile ilgili Genel Merkezimizin başlattığı çalışmaların ikinci adımındayız. Temayülde çıkan sonuçlar Genel Merkezimizce değerlendirilecek, önümüzdeki hafta başından itibaren de mülakatlara geçilecektir." ifadelerini kullandı.

