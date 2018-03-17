İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızıltı yapıyor. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde. Türkiye'nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duyduklarını bize de dünyaya da izah edemezler." dedi.

Yıldırım, AK Parti Küçükçekmece 6. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, Zeytin Dalı Harekatı'nın bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.

"Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızıltı yapıyor. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde." diyen Yıldırım, "Türkiye'nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duyduklarını bize de dünyaya da izah edemezler. 7 yıldır Suriye'de şehirler bombalanırken, taş üstüne taş kalmazken, masum sivil insanlar ölürken, tam bir vahşet meydana gelmişken sesi soluğu, gıkı çıkmayan bu Avrupa Birliği'nin parlamenterleri bugün konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın, sınırlarından geçen 300-500 mülteciyi tekme tokat geriye kovaladığını anlatan Yıldırım, "Çocukların denizde ölümünü seyredenler, bugün ne hazin ki sivillerin haklarından bahsediyorlar. Kime karşı yapıyorlar? 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ev sahipliği yapan Türkiye'ye karşı yapıyorlar. Biraz vicdan, biraz hakkaniyet biraz da adalet." dedi.