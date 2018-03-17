İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızıltı yapıyor. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde. Türkiye'nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duyduklarını bize de dünyaya da izah edemezler." dedi.
Yıldırım, AK Parti Küçükçekmece 6. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, Zeytin Dalı Harekatı'nın bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.
"Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızıltı yapıyor. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde." diyen Yıldırım, "Türkiye'nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duyduklarını bize de dünyaya da izah edemezler. 7 yıldır Suriye'de şehirler bombalanırken, taş üstüne taş kalmazken, masum sivil insanlar ölürken, tam bir vahşet meydana gelmişken sesi soluğu, gıkı çıkmayan bu Avrupa Birliği'nin parlamenterleri bugün konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın, sınırlarından geçen 300-500 mülteciyi tekme tokat geriye kovaladığını anlatan Yıldırım, "Çocukların denizde ölümünü seyredenler, bugün ne hazin ki sivillerin haklarından bahsediyorlar. Kime karşı yapıyorlar? 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ev sahipliği yapan Türkiye'ye karşı yapıyorlar. Biraz vicdan, biraz hakkaniyet biraz da adalet." dedi.
Başbakan Yıldırım, Afrin'de PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerinin oradaki Araplara, Kürtlere, Türkmenlere zulmederken, masum insanları öldürürken Avrupa'nın nerede olduğunu sorarak, şöyle devam etti:
"O zaman niye sesinizi çıkarmadınız? Bu teröristler ülkemize saldırarak vatandaşlarımıza roket atarken neredeydiniz? Ama Türkiye, terör örgütünün tepesine vurunca Avrupa'dan ses geliyor. Onlar feryat ediyor. Avrupa değerleri sizlere PKK, PYD, DEAŞ bunların hepsi de eli kanlı terör örgütüdür. Biz terör örgütleriyle amansız mücadele eden bir ülkeyiz. Terörle mücadelemiz sadece ülkemiz için değil aynı zamanda Suriye için, bölgemiz için ve dünya barışı içindir. Terör sadece bizim derdimiz, bizim sorunumuz değil, aynı zamanda bütün insanlığın sorunudur. Terörle iş birliğine girenler, kol kola gidenler insanlığın iyiliği için çaba göstermeyenler, dertlenmeyenlerdir. Terörden, kaostan, şiddetten beslenenlerin dünyaya söyleyecek anlamlı bir sözü yoktur. İnsanlığın vicdanı terörden nemalanmaya çalışanları mahkum edecektir. Zeytin Dalı bir barış harekatıdır. Teröre karşı yürütülen haklı bir harekattır. Ülke sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapılan bir harekattır."
Yıldırım, terör örgütlerinin iftiralarıyla, kara propagandalarıyla Türkiye'nin karşısına çıkmanın akılla izah edilemeyeceğinin altını çizerek, "Kim ne derse desin terörle mücadelemiz kesintisiz, kararlılıkla devam edecek. Bölgemizde, barışın, güvenin, huzurun sağlanması için ne gerekiyorsa onu yapacağız." dedi.
Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da terör örgütünün varlığını kabullenmenin asla mümkün olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Mutlaka o bölgeler de terörden kurtarılacaktır. Sınır boylarımızda terör odaklarının varlığına asla izin vermeyeceğiz. Kahraman Mehmetçik'imiz, Özgür Suriye Ordusu bölgeyi karış karış tarıyor ve terörden temizliyor." diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, bu operasyon çok daha kısa sürede bitebileceğini ancak sivillerin zarar görmemesi için çok büyük bir dikkat içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum. Allah Mehmetçik'imizin, kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. 81 milyon milletimizin duası ve desteği Mehmetçik'le beraberdir. Adeta seferberlik ruhuyla bütün toplum kesimleri askerimize, polisimize, güvelik korucularımıza destek veriyor. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen aziz milletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
(Sürecek)
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