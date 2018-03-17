İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "2017'de istihdam seferberliği kapsamında 1,5 milyon vatandaşımıza yeni iş bulduk. İşsiz sayımız 2017 senesinde önceki yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azaldı, yüzde 10,4 seviyesine geriledi. Ortaya çıkan rakamlar IMF'nin Türkiye'nin büyüme beklentisini artırmasına sebep oldu. Bu tempoda devam edersek, bu değerlendirme kuruluşları daha çok düzeltme yapacak." dedi.
Yıldırım, AK Parti Küçükçekmece 6. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, Türkiye'nin son 16 yılda geçirdiği değişim ve dönüşümle artık kabuğuna sığmadığını belirtti.
Ekonomi ve gelişme denildiğinde insanın aklına İstanbul'un geldiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:
"Ekonomiyi nereden alıp nereye getirdiğimizin canlı şahidi İstanbul'dur, Küçükçekmece'dir. Geçmişte ekonomik krizlerle boğuşan Türkiye, orta ve uzun vadeli programlarını kararlarını uygulayan AK Parti iktidarıyla geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Ekonominin sorunlarına karşı kalıcı çözümler ürettik. Devletin ekonomideki ağırlığını bir yandan azaltırken, diğer yandan özel sektörün önündeki engelleri kaldırdık. Reel sektörle el ele vererek ülkemizi çok daha önemli bir yere taşıdık. Türkiye'yi, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi haline getirdik. Yapılanlar, rakamlarla ortada. Ocak ve şubat aylarında ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 13 seviyesinde arttı. Sanayi üretimimiz bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı. 2017'de istihdam seferberliği kapsamında 1,5 milyon vatandaşımıza yeni iş bulduk. İşsiz sayımız 2017 senesinde önceki yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azaldı, yüzde 10,4 seviyesine geriledi. Ortaya çıkan rakamlar IMF'nin Türkiye'nin büyüme beklentisini artırmasına sebep oldu. Bu tempoda devam edersek, bu değerlendirme kuruluşları daha çok düzeltme yapacak."
Yıldırım, İstanbul'a en büyük hizmetin AK Parti döneminde yapıldığını ifade ederek, İstanbul'un 2002'de 21 milyar dolar olan ihracatının 82 milyar dolara ulaştığını, İstanbul'a 34 bin derslik yapıldığını ve böylece derslik başına düşen öğrenci sayısının 56'dan 32'ye indiğini anlattı.
Başbakan Binali Yıldırım, 2003'e kadar İstanbul'da 350 kilometre bölünmüş yol varken, 16 yılda 446 kilometre daha bölünmüş yol yapıldığını kaydederek, "Türkiye'nin son 10 yılda yaptığı 6 büyük projenin 6'sı da İstanbul'da. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-Ankara Hızlı Treni ve İstanbul-İzmir Otoyolu. Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a kazandırdık. İstanbul bunların daha iyisine layık. Kanal İstanbul'a da inşallah bu yıl içerisinde başlıyoruz." dedi.
- "İstanbul yeni başarılara hazır"
Çanakkale Deniz Zaferi'nin yarın 103. yılı olduğunu hatırlatan Yıldırım, "İnşallah Cumhurbaşkanımızla beraber 'geçilmez' Çanakkale'ye, dünyanın en uzun köprüsünün temeli atacağız, ilk harcını koyacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Yıldırım, AK Parti deyince akla proje, kalkınma ve hizmet geldiğini belirterek, salondakilere "Yeni dönemde yeni başarılara imza atacak mıyız? 2019'da hem genel seçimde hem yerel seçimde yeni destanlar yazacak mıyız?" diye sordu. Salondan "evet" yanıtını alan Yıldırım, "İstanbul yeni başarılara hazır elhamdülillah." dedi.
Başbakan Yıldırım, kongrenin hayırlı olmasını ve görev alacaklara başarı diledi.
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