İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "2017'de istihdam seferberliği kapsamında 1,5 milyon vatandaşımıza yeni iş bulduk. İşsiz sayımız 2017 senesinde önceki yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azaldı, yüzde 10,4 seviyesine geriledi. Ortaya çıkan rakamlar IMF'nin Türkiye'nin büyüme beklentisini artırmasına sebep oldu. Bu tempoda devam edersek, bu değerlendirme kuruluşları daha çok düzeltme yapacak." dedi.

Yıldırım, AK Parti Küçükçekmece 6. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, Türkiye'nin son 16 yılda geçirdiği değişim ve dönüşümle artık kabuğuna sığmadığını belirtti.

Ekonomi ve gelişme denildiğinde insanın aklına İstanbul'un geldiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ekonomiyi nereden alıp nereye getirdiğimizin canlı şahidi İstanbul'dur, Küçükçekmece'dir. Geçmişte ekonomik krizlerle boğuşan Türkiye, orta ve uzun vadeli programlarını kararlarını uygulayan AK Parti iktidarıyla geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Ekonominin sorunlarına karşı kalıcı çözümler ürettik. Devletin ekonomideki ağırlığını bir yandan azaltırken, diğer yandan özel sektörün önündeki engelleri kaldırdık. Reel sektörle el ele vererek ülkemizi çok daha önemli bir yere taşıdık. Türkiye'yi, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi haline getirdik. Yapılanlar, rakamlarla ortada. Ocak ve şubat aylarında ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 13 seviyesinde arttı. Sanayi üretimimiz bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı. 2017'de istihdam seferberliği kapsamında 1,5 milyon vatandaşımıza yeni iş bulduk. İşsiz sayımız 2017 senesinde önceki yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azaldı, yüzde 10,4 seviyesine geriledi. Ortaya çıkan rakamlar IMF'nin Türkiye'nin büyüme beklentisini artırmasına sebep oldu. Bu tempoda devam edersek, bu değerlendirme kuruluşları daha çok düzeltme yapacak."