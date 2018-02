AK Parti Kütahya 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi

- "Terörle mücadelede büyük bir tarih yazıyoruz"

Soylu, Türkiye'nin hedeflerinin, kararlılığının ve inancının büyük olduğunun altını çizdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin geçtiğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Terörle mücadelede, bir taraftan askeriyemiz, bir taraftan jandarmamız, bir taraftan polisimiz, bir taraftan korucularımız, tüm Bakanlar Kurulu üyelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatları çerçevesinde büyük bir tarih yazıyoruz. Bilmenizi isterim ki her noktada büyük bir tarih yazıyoruz. Terör örgütünü, Türkiye sınırları içerisinde kaçtıkları yere kovaladığımızı ve onlara gerekli muameleyi yaptığımızı hem de bu millete karşı işlenen cinayetlere sessiz kalmadığımızı alenen her yerde söylüyoruz. İki gün önce bir terör örgütü mensubunu ve mensuplarını Diyarbakır'da bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdi. Bu öldürülenler, benim için ve bizim teşkilatımız için çok önemliydi. Tam belki de bu etkisiz hale gelen teröristin ismini 15 bin kez okumuşumdur. Türkiye'nin metropollerinde gerçekleşen ve gerçekleşecek bütün eylemlerin planlayıcısı buydu. Bütün bombaların sevk edicisi buydu. İstanbul'dan Ankara'ya kadar her türlü terör olaylarının yöneticisi ve yönlendiricisiydi.