İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadelede, bir taraftan askeriyemiz, bir taraftan jandarmamız, bir taraftan polisimiz, bir taraftan korucularımız, tüm Bakanlar Kurulu üyelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatları çerçevesinde büyük bir tarih yazıyoruz." dedi. Soylu, Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Kütahya 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, demokrasiye sahip çıkmanın önemine değinerek, demokrasinin halkın sözünü, milletin değerlerini ortaya koyan, milletin kendisini ifade etmesini ortaya koyan anlayış olduğunun altını çizdi. Demokrasiyi sekteye uğratmak isteyenlerin olduğunu anlatan Soylu, şöyle konuştu: "Demokrasiyi zayıflatmak istediler. Liderimizi, partimizi itibarsız hale getirmek istediler. Yine siyasetin bir çözümsüzlük olduğunu, demokrasinin çözümsüzlük olduğunu ortaya koymaya çalıştılar ama beceremediler, başaramadılar. Bakın 15 Temmuz'u yaptılar. 15 Temmuz'dan bugüne kadar sadece 1,5 yıl geçti. Bu gibi ülkelerde dışa açık, ihracat yapan, ekonomisi olan, üretmek zorunda olan, büyümek zorunda olan bizim gibi ülkelerin tek bir anlayışı vardı. İlerlemek ve büyümek... Bizi bundan yoksun kılmak istediler. Neyle? 'Ya darbeyi yapar işgal ederiz ya da darbeyi yapamaz büyük bir zarar veririz.' dediler. Tam 1,5 yıl geçti darbenin üzerinden ve bu millet kendi istiklaline, kendi istikbaline, kendi geleceğine ve kendi anlayışına sahip çıktı. Bu yılı dünyadaki bütün ülkelerin parmak ısıracağı, ayakta alkışlayacağı şekilde, yüzde 7 gibi bir büyümeyle bitireceğiz."

- "Terörle mücadelede büyük bir tarih yazıyoruz" Soylu, Türkiye'nin hedeflerinin, kararlılığının ve inancının büyük olduğunun altını çizdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin geçtiğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti: "Terörle mücadelede, bir taraftan askeriyemiz, bir taraftan jandarmamız, bir taraftan polisimiz, bir taraftan korucularımız, tüm Bakanlar Kurulu üyelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatları çerçevesinde büyük bir tarih yazıyoruz. Bilmenizi isterim ki her noktada büyük bir tarih yazıyoruz. Terör örgütünü, Türkiye sınırları içerisinde kaçtıkları yere kovaladığımızı ve onlara gerekli muameleyi yaptığımızı hem de bu millete karşı işlenen cinayetlere sessiz kalmadığımızı alenen her yerde söylüyoruz. İki gün önce bir terör örgütü mensubunu ve mensuplarını Diyarbakır'da bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdi. Bu öldürülenler, benim için ve bizim teşkilatımız için çok önemliydi. Tam belki de bu etkisiz hale gelen teröristin ismini 15 bin kez okumuşumdur. Türkiye'nin metropollerinde gerçekleşen ve gerçekleşecek bütün eylemlerin planlayıcısı buydu. Bütün bombaların sevk edicisi buydu. İstanbul'dan Ankara'ya kadar her türlü terör olaylarının yöneticisi ve yönlendiricisiydi.

En son emniyet müdürleriyle toplandığımızda arkadaşlarımıza, 'Eğer İçişleri Bakanlığı görevim bu adam Türkiye'de temizlenmedikten sonra bitirse gözlerim açık gider.' demiştim. Her istihbarat toplantısında söylediğim söz buydu. 'Milletimizin başına bu musibeti getiren bu adamdan bu toprakları temizleyeceksiniz.' dedim. En son 10 gün önce elimizden kaçtı. Cep telefonuma gelen bir ihbar üzerine arkadaşlarımıza 'Şurada olabilir, bu adam.' dedim. Gittiler yarım saat önce oradan çıkmıştı. Arkadaşlarım sabahleyin gelip dediler ki 'İnşallah size bu akşam müjde vereceğiz.' Sevgili AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in katiliydi, o planlamıştı. Muhammed Safitürk olayını o planlamıştı. Birçok vilayette gerçekleşen bombalı eylemleri o planlamıştı. Akşam saat 20.00 sırası Jandarma Genel Komutanımızın telefonu kulaklarımızda çınlıyordu. 'Allah'a şükür bir belayı daha bitirdik.' dedi. Benim ülkem de benim insanım da benim milletim de benim güvenlik kuvvetim de eğer azmederse kararlılığını ortaya koyarsa ister arkasında ABD olsun ister arkasında dünya olsun, onu dağlarda boğar."

- "Bir tek güce sığınıyoruz, o da Allah'tır" Soylu, Türkiye'nin güçlü adımlar attığını dile getirerek, "İçerinde terörü bitirebilirsiniz. Bu doğru. Bununla büyük bir mücadele ortaya koyabilirsiniz. Dağları onlara dar edebilirsiniz. Bu da doğru ama hemen sınırlarınızın ötesinde bir tehdit duruyorsa ve siz karşılıklı onunla duruyorsanız ve onu bitiremiyorsanız, bu ülkenizin ekonomisini de etkiler, bu ülkenizin huzurunu da etkiler, bu ülkenizin geleceğini de etkiler." ifadesini kullandı. "Kandil Dağı orada dururken, Afrin öbür tarafta dururken, Avaşin, Basyan öbür tarafta dururken, Hakurk öbür tarafta dururken, zannetmeyin ki Hakkari, Diyarbakır, Şırnak özgür bir şekilde oy kullanabilir." diyen Soylu, şöyle konuştu: "Çok net ve açık bir kararlılığımız var. Ülkemize nereden tehdit gelirse gelsin, sınırlarımız içerisinden ve sınırlarımızın dışarısından neresinden tehdit gelirse gelsin, bizden sonraki nesle bu tehdidi ortadan kaldırıp bu Türkiye'yi sizlere bırakmak zorundayız. On binlerce kilometre öteden, Orta Doğu coğrafyasına, Anadolu coğrafyasına ve kardeş coğrafyalarımıza hikaye yazmak kolay bir iştir. İstediğin senaryoyu, istediğin kurguyu oluşturmak kolay bir iştir. Zenginliğin, nobranlığın ve dünyadaki adalet ve hakkaniyet yoksunluğunun sana bu imkanı verdiğini zannedebilirsin. Suriye'de insanlar ölmüş neyine? Irak'ta insanlar ölmüş neyine? Suçsuz, günahsız çocuklar katledilmiş neyine? Ama bütün bunları gerçekleştirip, yaparken ve bütün bunları ortaya koyarken, 'Ben nasıl olsa binlerce kilometre ötedeyim, vekalet savaşlarıyla bunları gerçekleştirebilirim.' diyebilirsin. Biz, senin o büyüklüğüne, nobranlığına, bazen küstahlığına karşı bir tek güce sığınıyoruz, o da Allah'tır. Hiçbir büyük güç sizi korkutmasın çünkü büyük Allah'tır."

- "(Hayır sizi içeriye alamayız mı?) deseydik" Milyonlarca insanın yerinden yurdundan edildiğini ve katledildiğini anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınlara tecavüz edildi. Ne yapsaydı yani Recep Tayyip Erdoğan? Bizi yıllardır eleştirenlere söylüyorum. 400 yıl aynı bayrak altında beraber, aynı sancak altında beraber yaşadığımız ve bir millet olduğumuz, düğünlerimizde birlikte halay çektiğimiz, kız alıp verdiğimiz, cenazelerin tabutlarını omzumuzda taşıdığımız insanlar kapımıza geldiğinde sırtımızı mı dönseydik. Ne yapsaydık? 'Hayır sizi içeriye alamayız mı?' deseydik. 'Üç kuruş paramız gider, evimizde barkımızda sıkıntı olur, sokaklarımızda sizi görürüz.' diyen Avrupalılar gibi laf mı söyleseydik? Böyle yapsaydık 2011 yılından itibaren başımıza gelen hiçbir musibetten kurtulamazdık. Bugün ABD o nobranlığıyla beraber sadece bizim ülkemize gelen 3,5 milyon insan için kılını kıpırdattı mı, tırnağını oynattı mı? Yıllarca müttefikiz, aynı NATO'nun üyesiyiz. 3,5 milyon Suriyeli için, kendi vatanını terk eden milyonlarca Suriyeli için kılını kıpırdatmayan, dünyanın hiçbir yerinde kılını kıpırdatmayan, Srebrenitsa'da şu vicdanı bir an olsun sızlamayan, dünyanın her yerinde olan zulümlere seyirci kalan sadece kendi büyüklüğü ve zenginliğinin hesabını yapan ABD, şurada Afrin'e gireceğiz de Mümbiç'e söz söylüyorsunuz da yok PYD'imiş, yok PKK'imiş, yok o imiş, yok buymuş. Açıkça söylüyorum, adam bir kere ölür, insan bir kere ölür. Bu millet bu zilletle yaşamayacaktır."

- "Biz güçlü ve kuvvetli Türkiye'yiz" Soylu, kimsenin toprağında gözlerinin olmadığını ve olmayacağını vurguladı. Türkiye'nin etrafındaki toprakları, Türkiye'ye terör yuvası olarak konuşlandıranların bilmesi gerekenlerin olduğunu belirten Soylu, "Biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Geçti o günler. 'Bana heron verir misin?' geçti o günler, 'Bana predatör gönderir misiz? Teröristle mücadele ediyorum.' dediğimiz ve elimizin boş döndüğü günler geçti artık. Allahımıza hamdolsun yerli, milli ve güçlü insansız hava uçaklarımız var. Savunma sanayimizdeki üretimimiz yüzde 60'a çıktı. Biz eski Türkiye değiliz. Biz güçlü ve kuvvetli Türkiye'yiz. Üretimimizle kuvvetli Türkiye'yiz." diye konuştu. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere hem öğretmen hem ağabey hem baba hem yol gösterici hem de lider olduğunu belirterek, gençlerin Erdoğan ile aynı çağ içinde yaşadıklarından şanslı olduğunu söyledi. Gençlerin Erdoğan'ı iyi takip etmesi gerektiğinin altını çizen Soylu, "Bu millet Tayyip Erdoğan'ın peşindedir. Çünkü yüzyıllardan beri özlediği anlayışla onu buluşturan insanlığından bir an bile vazgeçmiyor. Sevgili gençler size bir Türkiye bırakıyoruz. Başı eğik bir Türkiye değil, daha güçlü bir Türkiye. 2023, 2053, 2071 hedeflerinden vazgeçmeyen bir Türkiye bırakıyoruz. Bütün dünyanın 'Türkiye güçlü bir ülke olmuştur.' diye kabul ettiği bir Türkiye bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.