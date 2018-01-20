AK Parti Kütahya 6. Olağan İl Kongresi

Son Güncelleme 23 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 17:00 |23 dakika önce

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (3) - "Ey Feto, ne kadar kaçacaksın? Bu Amerika sana ne kadar bakacak? Bir yere kadar bakacak bakacak, ondan sonra da kirli mendil olarak kapıya atacak. 'Ben seninle mi uğraşacağım ya' diyecek. O günler yakın. Bunları göreceğiz" - "Artık karşılarında öyle 3-5 milyar dolarla ekonomik kriz çıkartabilecekleri, 3-5 manşetle hükümet düşürebilecekleri, 3-5 askerle darbe yapabilecekleri bir ülke yok" - "Şimdi terör koridorunu devreye sokmaya çalışıyor

KÜTAHYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Feto, ne kadar kaçacaksın? Bu Amerika sana ne kadar bakacak? Bir yere kadar bakacak bakacak, ondan sonra da kirli mendil olarak kapıya atacak. 'Ben seninle mi uğraşacağım ya' diyecek. O günler yakın. Bunları göreceğiz." dedi. Erdoğan, partisinin Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından beri yaşadıklarını anlatmaya kalksak günlerin de haftaların da yetmeyeceğini söyledi. Milletin tüm bu olup bitenleri kimi zaman öfkeyle, kimi zaman metanetle, kimi zaman şaşkınlıkla izlediğini belirten Erdoğan, milletin eline imkan geçtiğinde de büyük bir ferasetle üzerine düşeni yaptığını söyledi. Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe, milletin özgüveni arttıkça ülke üzerindeki oyunların neticeye ulaşmasının da zorlaştığını vurgulayan Erdoğan, "Artık karşılarında öyle 3-5 milyar dolarla ekonomik kriz çıkartabilecekleri, 3-5 manşetle hükümet düşürebilecekleri, 3-5 askerle darbe yapabilecekleri bir ülke yok." diye konuştu.

Bunun üzerine yeni arayışlara girildiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmaya çalıştılar, o çok güvendikleri çapulculardan iş çıkmadı. Gerçi o zaman işe yaramayanları şimdi partilere il başkanı yapmaya başladılar ama bu da beyhude. FETÖ'yü devreye sokup polisiyle, yargısıyla, askeriyle ülkemizi teslim almaya çalıştılar. Milletimizle birlikte buna da izin vermedik. PKK'yı harekete geçirip, çukur eylemleriyle milletimizin huzurunu kaçırmanın hesabını yaptılar. Hamdolsun bölge insanımızla birlikte bu oyunu da bozduk. DEAŞ'ı üzerimize salıp, sokaklarımızı kana ve ateşe boğmak istediler. Bir iki eylemin ardından hemen tedbirlerimizi alıp, o meseleyi de hallettik." - "Pensilvanya'ya kadar kovalayacağız" Erdoğan, bu arada Suriye'de, Irak'ta ve tüm Kuzey Afrika boyunca farklı senaryoların devreye sokulduğunu ifade etti. Türkiye'nin sığınmacı akınının ağırlığı altında çökertilmeye çalışıldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Ama asıl çatırdı nereden geldi? Avrupa'dan geldi. Bu arada ekonomi silahını her fırsatta kullanmaktan çekinmediler. Artık ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Var mı bundan başka yol? Evelallah bu yolculuğa, bununla devam edeceğiz. 80 milyon tek millet. Bayrağımız ortada, eş yok. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler. Kim ki vatanımızı bölmeye gayret ediyor Gabar'da, Cudi'de, Kandil'de, Bestler Dereler'de, oralarda F-16 oluruz. Tanklarımızla, helikopterlerimizle, toplarımızla onları inlerine kadar bugüne dek nasıl kovaladıysak, kovalamaya devam ederiz. İşte şu anda onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Pensilvanya'ya kadar kovalayacağız. Ben buradan sesleniyorum; Ey Feto, ne kadar kaçacaksın? Bu Amerika sana ne kadar bakacak? Bir yere kadar bakacak, bakacak, bakacak, ondan sonra da kirli mendil olarak kapıya atacak. Yapacak. 'Ben seninle mi uğraşacağım ya.' diyecek. O günler yakın. Bunları göreceğiz. Aynı şey Batı için de geçerli. Evet onlarda oyun bitmeyebilir ama bizde bu iman, bu inanç, bu cesaret olduğu müddetçe hepsi de bize evelallah vız gelir."

- "Neyi nerede değerlendireceğimizi de çok iyi bilelim" Erdoğan'ın "İmandır ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür." dizelerini okuması üzerine salondaki gençler tekbir getirdi. Gençlere seslenen Erdoğan, siyasi parti toplantılarında tekbir konusuna değinerek, "Bunlarla cenazede yürür gibi bu tür toplantılarda yürümeyelim. Bunu oralara saklayalım. Tabii ki tekbir bizim her şeyimiz ama neyi nerede değerlendireceğimizi de çok iyi bilelim. Ne demek istediğimizi anlıyorsunuz, değil mi gençler?" dedi. - "Bu topluluk birbirini hep böyle sevmeli" "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diyen Erdoğan, milleti ayırt etmeksizin sevdiğini dile getirdi. Erdoğan, "Sizleri akrabam olduğunuz için, partilim olduğunuz için değil beni yaradan Allah sizleri de yarattığı için seviyorum. Bu topluluk birbirini hep böyle sevmeli ve bu yolculuğa da böyle devam etmeliyiz. Bizi kimse bölememeli, bizi kimse birbirinden ayırt edememeli. Bunu başarmamız lazım." ifadelerini kullandı.