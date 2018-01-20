AK Parti Kütahya 6. Olağan İl Kongresi

Son Güncelleme 20 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 17:09 |20 dakika önce

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (4) "Mesele hizmet siyaseti olduğunda Allah'ın izni ile biz rakip tanımıyoruz ama karşımıza hizmet siyasetiyle değil çamur siyasetiyle, iftira siyasetiyle çıkıyorlar. Üstelik de bunun için ittifaklara dahi giriyorlar" - "15 Temmuz'da fiili örneğini gördüğümüz, neticesini aldığımız şekilde yerli ve milli olan herkesle ortak olarak yol yürümeye hazır olduğumuzu açıkladık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi ittifaklar için uygun bir zemin teşkil edi

KÜTAHYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mesele hizmet siyaseti olduğunda Allah'ın izni ile biz rakip tanımıyoruz ama karşımıza hizmet siyasetiyle değil çamur siyasetiyle, iftira siyasetiyle çıkıyorlar. Üstelik de bunun için ittifaklara dahi giriyorlar." dedi. Erdoğan, Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Kütahya 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca "Ali kıran baş kesen" edasıyla Türkiye'yi yönetmeye çalışan IMF'ye borcun 15 yıl önce 23,5 milyar dolar olduğunu anımsatarak, 2013'te bu borcun sıfırlandığını söyledi. Erdoğan, "Bunlar bize durmadan akıl veriyordu ya bu aklı kendinize saklayın. Bizim buna ihtiyacımız yok. Siz bu parayı alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Siyaseti bırakın onu biz yapalım. 23,5 milyar doları 2013'te bitirdik. Bizim şu an IMF'ye borcumuz yok. Merkez Bankasında rezerv olarak 27,5 milyar dolar vardı, şimdi 120'ye doğru dayandık ama yetmez. Biz 150 milyar dolara en azından ulaşacağız. Bunu da yakalayacağız."

Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'lardan yüzde 8'in altına düşürdüklerini vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu şekilde tasarruf ettiğimiz kaynakları ülkemize, milletimize yatırım olarak kullandık. Yıllık yatırım tutarını 70 milyar liradan 10 kattan fazla artırarak, 765 milyar liraya çıkardık." diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayetini eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan haberleşmeye, enerjiden tarıma, barajlardan sosyal yardımlara kadar her alanda hizmetlerle donattıklarını belirtti. Yapılan yatırımlardan Kütahya'nın da payına düşeni aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 15 yılda sadece kamu kuruluşları eliyle Kütahya'ya 12 milyar lira yatırım yapıldığını aktardı. Eğitimde 2 bin 312 derslik yaptıklarını kaydeden Erdoğan, 56 bin öğrencisiyle Dumlupınar Üniversitesinin bölgenin yıldızı haline geldiğini, yeni yurtlar yaptıklarını ifade etti. Sağlıkta il merkezinde 200 yataklı, Simav'da 150 yataklı devlet hastaneleri olmak üzere 7'si hastane 23 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Şehir Hastanesinin inşasının devam ettiğini, gelecek yıl onun da hizmete gireceğini bildirdi.

AK Parti göreve geldiğinde Kütahya'da 24 kilometre bölünmüş yol olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Biz buna 283 kilometre ilave yaptık ve 307 kilometreye çıkardık. Kütahya'dan geçen 350 kilometre demiryolunu yeniledik. Eskişehir-Kütahya-Balıkesir demiryolu hattının elektrik ve sinyalizasyon sistemini modernize ettik." bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ kanalıyla Kütahya'da 9 bin konutu tamamlayıp sahiplerine teslim ettiklerini, bin 576 konutun inşasının da sürdüğünü aktardı. Kütahya'da bu güne kadar 12 baraj ve 5 gölet inşa edildiği, başka barajların inşasının da sürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Son 15 yılda Kütahyalı çiftçilere 767 milyon lira destek verdik. Şehrin tarımını da ayağa kaldırdık. Sorun bunu da Kılıçdaroğlu'na, ne der biliyor musunuz? Bir kuruş vermediler der. Adam yalanda bir. Acayip yalan söylüyor." değerlendirmesini yaptı. Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da yapılacak seçimlere de değinerek, şunları kaydetti: "Mesele hizmet siyaseti olduğunda Allah'ın izni ile biz rakip tanımıyoruz ama karşımıza hizmet siyasetiyle değil çamur siyasetiyle, iftira siyasetiyle çıkıyorlar. Üstelik de bunun için ittifaklara dahi giriyorlar. Biz de 15 Temmuz'da fiili örneğini gördüğümüz, neticesini aldığımız şekilde yerli ve milli olan herkesle ortak olarak yol yürümeye hazır olduğumuzu açıkladık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi ittifaklar için uygun bir zemin teşkil ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahsımızı destekleyeceklerini açıklaması, bizim için çok değerli ve önümüzü aydınlatıcı olmuştur. Kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. AK Parti olarak artık ümmetin birliği bizim için önem arz ediyor, bunu başarmamız lazım, bu birliğin içinde yer almayacak olanlara da söyleyecek hiçbir sözümüz yok."