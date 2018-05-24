AK Partili Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti

Yeni Şafak gazetesi yazarı ve AK Parti milletvekili Aydın Ünal, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmadı.

CEM KÜÇÜK'Ü HEDEF ALDI



“Muhasabe” başlıklı yazısıyla vekilliğe veda eden Aydın Ünal, parti içinde yaşadıklarına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Kendisini sık sık eleştiren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’e gönderme yapan Aydın Ünal şu ifadeleri kullandı:

“17/25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında ‘gerçeği fark edip’, dün ‘Muhterem Hocaefendi’ diyerek selam gönderdikleri terörist başına, bugün günahlarını örtmek için abartılı şekilde bağıranların da hedefi olduk. Dün Hocaefendilerine saygısızlıkla, fitnecilikle itham ediyorlardı, aynı kişiler tarafından FETÖ’cülükle suçlandık; aldırmadık. FETÖ ile mücadele ediyormuş gibi yapıp ne kadar Fetullahçı yöntem ve araç varsa kullanan herkese karşı çıktık. FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaya çalışanlara karşı susmadık. Kendi kirli geçmişini örtmek için çirkefleşenlere boyun eğmedik. Tam da FETÖ’ye yaraşır şekilde, isimsiz bildirilerle, ‘Reisçilik’ yapıyormuş edasında haddini aşanlara, davayı zehirleyenlere, kendi şahsi hırsları için, kendi ikballeri için, doymak bilmeyen midelerini tıka basa doldurmak arzusuyla tezgâh açarak partiyi, teşkilatı incitenlere sessiz kalmadık. Her ilçede, ilde türeyip, tasmalarını tutan şer odaklarının borazanlarını öttüren trollere de prim vermedik. Adaletten şaşmadık. FETÖ’yü cezalandırmada yanlış yöntemlerin terör örgütünü büyütebileceği tehlikesini, her türlü saldırıyı göze alarak dillendirmekten çekinmedik.”