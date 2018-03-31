AK Parti Malatya Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Ekonomik kriz çıkarmak isteyen ülkeler, terör örgütlerinin yapamadıklarını ekonomik krizlerle ülkemize yaşatmak istediler. Ama bilsinler ki bunu başaramadılar ve başaramayacaklar inşallah." dedi. Çalık, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Malatya Genlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, tarihlerinin gurur duyulacak bir tarih olduğunu belirtti. Şanslı ve şanlı bir millet olduklarını belirten Çalık, yakışan hizmetleri bugüne kadar yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkeyi kalkındırmaya devam ettiklerini ifade eden Çalık, şunları söyledi: "Büyüme oranlarımız 2017 yılında 7,4'e yükselmiş vaziyette. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele edip diğer yandan büyümelerimizi gerçekleştirirken, bir yandan şeytan taşlarken... Türkiye büyümeye devam ediyor. Ekonomik kriz çıkarmak isteyen ülkeler, terör örgütlerinin yapamadıklarını ekonomik krizlerle ülkemize yaşatmak istediler. Ama bilsinler ki bunu başaramadılar ve başaramayacaklar inşallah."

- Avrupa'da mülteciler insan muamelesi görmüyor Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise 21. yüzyılın dünya için büyük değişimlere gebe olduğunu belirtti. Dünyanın bir bilinmeze doğru sürüklendiğine değinen Erdoğan, tarihte böyle dönüm noktalarına daha güçlü giren ülkelerin güçlenerek ciddi sıçramalar gerçekleştirdiğini anlattı. Türkiye'nin bu süreçte, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin öncülüğünde gümbür gümbür ilerlediğini kaydeden Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın Türkiye bu dönemecin sonunda, dünyada yeni bir dönem, istikrar sağlandığı zaman işte Türkiye bu dönemece hazırlıklı girdiği için sıçramasını, güçlenmesini çok daha farklı bir boyutta gerçekleştirecektir." diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek için yapılan referandumun bu döneme Türkiye'nin güçlü girmesinin en önemli adımı olduğunu dile getiren Erdoğan, batı dünyasında büyük bir liderlik sorunu olduğunu kaydetti. Avrupa Birliği'nde yaşanan gelişmelerin herkes tarafından izlendiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İngiltere'nin ayrılışı, İtalya'nın bize benzer referandumun geçemeyişi ve ondan sonra sürüklendiği belirsizlik. Hollanda'sı, Belçika'sı, Macaristan'ı, Almanya'sına varıncaya kadar hükümet kurmakta zorlanılan ve Avrupa'ya dünyanın çeşitli yerlerinden çalışmak için gelen veya savaştan, çatışmadan kaçarak sığınmak zorunda kalan mültecilerin insan muamelesi göremediği bir Avrupa'yla karşı karşıyayız." - "Eski Türkiye yok" Son bir kaç yılda yaşanılanların ele alındığında 15 Temmuz'da batının tepki göstermekteki bocalamasının hatırlanması gerektiğine değinen Erdoğan, kahraman milletin hakkını veremeyen bir tabloyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Ne zaman demokrasi veya insan haklarından bahsedilse Tiananmen Meydanı'na tankların önünde duran adamın fotoğrafının gösterildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Yahu biz o tankların altında ezildik, ezildik. Bunu niye görmediniz? Türk milletinin kahramanlığını, demokrasi kahramanlığını, zaferini niye söyleyemediniz? Çünkü şimdi çok daha iyi biliyoruz ki, bu FETÖ denen hain örgütün arkasında bugüne kadar Avrupa durdu, Amerika durdu. Bunu saklamıyorlar. FETÖ'nün arkasında olduğu gibi, Türkiye'yi bölmeye karar vermiş, ant içmiş PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin arkasında da kim var, Avrupa var Amerika var. Daha dün Fransa ne yaptı izlediniz mi? Tabii Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanı'na Afrin'le ilgili haddini gerektiği gibi bildirince, kim bilir nasıl zoruna gitti ki, buradan Türkiye'ye acaba bir gol atabilir miyim dedi. Yahu önce bir liderlik geliştir, ülkene hakim ol, Avrupa Birliği'nin hali ne olacak buna bir bak. Senin neyine Türkiye'nin Suriye'deki sorunlarıyla ilgilenmek. Senin neyine Kıbrıs meselesiyle ilgilenmek. Artık eski Türkiye yok."