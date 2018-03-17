MARDİN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızıltepelilere seslenerek, "Martta ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Çok çalışacaksınız, çok gayret edeceksiniz ve Kızıltepe'yi inşallah partimize kazandırmak suretiyle yeni bir dönemin orada temellerini atacağız." dedi. Erdoğan, Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, "Bizim bir Rabia'mız var. Ne var bu Rabia'mızda? Tek millet, bayrak, vatan ve devlet var." ifadesini kullandı. "Tek millet" denildiği zaman Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Roman'ıyla 81 milyon tek millet olunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bizi böyle bilecekler, bizi parçalayamayacaklar çünkü biz 81 milyonu Yaradan'dan ötürü seviyoruz. İki, tek bayrak. Bayrağımız rengi şehidimizin kanından, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Üç, tek vatan. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızı böldürmeyeceğiz. Yok bilmem PKK'mış, PYD'miş, yok şuymuş, yok buymuş. Asla 780 bin kilometrekare tek vatan. Bu vatanda beraber yaşıyoruz, beraber yaşayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Ne dedim? 'İnlerine gireceğiz' dedim. Cudi'de girdik, Gabar'da girdik, Tendürek'te girdik, Bestler Dereler'de girdik, Kandil'de vurduk, vurmaya devam edeceğiz." dedi. Çünkü vatandaşın huzurunu kaçırdıklarını, ümmeti parçaladıklarını, böldüklerini dile getiren Erdoğan, "FETÖ'süyle, PKK'sıyla böldüler. Artık bunlara yüz vermeyeceğiz. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Süryani'si... Mardin bugün bir kez daha ülkesine, devletine, partisine sahip çıkıyor. Böyle bir milletin evladı olduğum için her zaman Rabbime hamdediyorum." değerlendirmesinde bulundu. - "Kızıltepe, martta ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?" Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin teşkilat, Mardin, ülke ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi. Yola çıktıkları günden bu güne hiçbir beşeri gücün önünde eğilmediklerini vurgulayan Erdoğan, sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildiklerinin altını çizdi. Erdoğan, bu güzel birlikteliğin dayanışmasıyla çok kültürlü kimliğiyle binlerce yıllık tarih ve medeniyetiyle ülkenin gurur kaynağı olan Mardin için yeni bir dönemin kapılarını açmasını Allah'tan niyaz etti.

Salonda bulunanlara, "Kızıltepe, martta ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Çok çalışacaksınız, çok gayret edeceksiniz ve Kızıltepe'yi inşallah partimize kazandırmak suretiyle yeni bir dönemin orada temellerini atacağız." çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "İnşallah 2019 seçimlerinde AK Parti'nin demokrasi ve kardeşlik bayrağını tekrar Mardin'de zirveye dikmeye hazır mıyız? Ne yazık ki son birkaç seçimdir Mardin'de arzu ettiğimiz rakamları yakalayamıyoruz. 16 Nisan halk oylamasında biz Mardin'den en az Türkiye ortalamasında bir oy oranı bekliyorduk. Ancak Mardin yüzde 41'de kaldı. Elbette netice hakkında biz de kendi muhasebemizi yaptık, yapıyoruz. Güçlü ve zayıf yanlarımızı da tartarak, tespit ettiğimiz eksiklikleri gidererek partimizi çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımanın gayreti içindeyiz. Şair ne diyor? 'Kırma ki tutunacak dalın olsun' diyor. Biz de kalpleri kırmadan hiç kimseyi incitmeden hizmetlerimizle, davranışlarımızla tevazu ve samimiyetimizle gönüller fethetmenin mücadelesini veriyoruz."