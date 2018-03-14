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AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu Vali Yaman’ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:03 | Son Güncelleme

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu yeni çıkan “Yeni Yüzyıl Kürtler Ve Bağımsızlık” adlı kitabını imzalayarak Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’a makamında hediye etti.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.
AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu yeni çıkan “Yeni Yüzyıl Kürtler Ve Bağımsızlık” adlı kitabını imzalayarak Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’a makamında hediye etti. Vali Yaman’a kitabını anlatan Miroğlu, kitabının tanıklık edilen trajik bir tarihin ve dönemin kısa bir özeti olduğunu belirterek, “Cenaze merasimlerinde beraber gözyaşı döktüğümüz ve memleketlerine uğurladığımız şehitlerimizin hatıralarına dair hikayelerin yer aldığı bir kitaptır. Sizinle beraber bu dönemde çalışmak ve üniter birliğimize yönelmiş tehditlere karşı birlikte mücadele etmek için benim için gurur vericidir” dedi.

“Birçok şey paylaşmaktan geçiyor”
Mardin’de bir aile gibi yaşadıklarını belirten Milletvekili Miroğlu, “Biz burada bir aileyiz. Siyaset kurumu ve devletimizin kıymetli kurumları arasında ne kadar uyumlu, karşılıklı, iyi niyetlere, diyaloga açık ilişkiler kurabilirsek bu netameli dönemi de o kadar rahat atlatabiliriz inancındayım. Buna hiçbir zaman geç kalmış sayılmayız. 3 yıla yaklaşan milletvekilliğim döneminde burada değerli kurum temsilcilerimizle iyi bir mesaimiz oldu. Birçok şey paylaşmaktan geçiyor. Acıyı, yası paylaşmaktan geçiyor” diye konuştu.

“Mardin kalesi için görüşeceğiz”
Mardin kalesinin 2018 yılında turizme açılması gerektiğini söyleyen Miroğlu, şunları kaydetti:
“Mardin kalesiyle ilgili edebiyat metni tadında okunabilecek bir kitap yazmak istiyorum. Kitabı bu yıla yetiştirmek istiyorum. Kalenin açılması 2018 yılını geçmemeli. Cumhurbaşkanımız cumartesi günü Mardin’de olacak bu dileğimizi dile getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın haberi de var. Zaman zaman bu konuda talimatlar verdi ama bir türlü talimatlar yerine gelmedi. İnşallah talimatlar bu ziyaretten sonra yerine gelir. Bu vesileyle AK Parti’ye oy versin, vermesin bütün vatandaşlarımızı Cumartesi günü yapacağımız miting ve kongreye davet ediyorum.”
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Miroğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehre sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

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