MERSİN (AA) - Mersin'de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da aralarında olduğu AK Parti Mersin milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Kentte AK Parti'den milletvekili seçilen Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan Mersin Adliyesi'ndeki törende mazbatalarını aldı.

Elvan, burada yaptığı konuşmada, milletvekili seçilenleri tebrik ederek, "İnşallah birlik ve huzur içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Törenin ardından milletvekilleri, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Elvan, kentteki programı kapsamında merkez Yenişehir ilçesindeki bir restoranda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de basına kapalı görüştü.

