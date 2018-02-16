AK Parti-MHP ittifakında kritik gelişme

AK Parti ve MHP’nin kurduğu Milli Mutabakat Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin uyum yasaları için çıkartılacak düzenlemeler ve 2019 seçiminde yapılacak ittifakla ilgili yasal altyapı hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı.

Komisyonun AK Partili üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, MHP’li üyeleri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi önceki gün bilgilendirdi. Son noktayı ise Erdoğan ile Bahçeli’nin Pazar günü yapacakları görüşmede vermeleri bekleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Üzerinde hala çalışılan ve liderlerin görüşünden sonra son şekli verilecek düzenlemelerde son detaylar ise şöyle;

LOGO YOK SADECE ERDOĞAN YAZACAK



*Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece aday olan liderin isminin yazılması, o isme destek veren ittifak partilerinin logosunun pusulada bulunmaması hemen hemen kesinleşmiş gibi. Liderlerin görüşmesinde kesin karar verilirse, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakın adayı olarak sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi olacak.