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AK Parti-MHP ittifakında kritik gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 10:21 | Son Güncelleme

AK Parti ile MHP kurmaylarının üzerinde çalıştığı seçim ittifakında sona yaklaşıldı. Pazar günü Erdoğan ve Bahçeli'nin yapacağı görüşmenin ardından netlik kazanması beklenen seçim ittifakında son konuşulan öneriler ise dikkat çekti. İttifakta yer alacak partilerin pusulada logolarının dikdörtgen şema içerisinde yer alması önerilirken Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise sadece isim yazılması gündeme getirildi.

AK Parti-MHP ittifakında kritik gelişme

AK Parti ve MHP’nin kurduğu Milli Mutabakat Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin uyum yasaları için çıkartılacak düzenlemeler ve 2019 seçiminde yapılacak ittifakla ilgili yasal altyapı hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı.

Komisyonun AK Partili üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, MHP’li üyeleri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi önceki gün bilgilendirdi. Son noktayı ise Erdoğan ile Bahçeli’nin Pazar günü yapacakları görüşmede vermeleri bekleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Üzerinde hala çalışılan ve liderlerin görüşünden sonra son şekli verilecek düzenlemelerde son detaylar ise şöyle;

LOGO YOK SADECE ERDOĞAN YAZACAK

*Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece aday olan liderin isminin yazılması, o isme destek veren ittifak partilerinin logosunun pusulada bulunmaması hemen hemen kesinleşmiş gibi. Liderlerin görüşmesinde kesin karar verilirse, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakın adayı olarak sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi olacak.

PUSULADA DİKDÖRTGEN DETAYI

*Genel seçimde, üzerinde yoğunlaşılan model, ittifaka katılan partilerin logolarının pusulada bir dikdörtgen içerisinde yer alması. Bu durumda seçmenler bu partilere mühür bastığında ittifaka da oy vermiş sayılacak. Yüzde 10 barajı hesaplanırken, ittifak partilerinin toplam oyu dikkate alınacak. TBMM’de hangi partinin hangi oranda temsil edileceği ise o partiye verilen oylar hesaplanarak belirlenecek. Bu modelle ilgili temel çekince ise seçmenin ittifaktaki tüm partilere mühür basarak geçersiz oy kullanma olasılığı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti MHP

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
ÜÇGEN ,BEŞGEN FARKETMEZ .AKEPEDE MHEPE DE ARTIK YOK. ŞİMDİ GERÇEK VATANSEVERLER AKŞENERİN ETRAFINDA TOPLANIYOR .
yaw he he
kıçında ampül olan bir kurt tasviri olabilir mesela...
@kemalkaya123 hahahahahahaha
@kemalkaya123 +100 puan
şimdi ben mhp ye atacağım akp milet vekili çıkaracak..ittifakın toplam oyuna bakılacakmış..madem böyle birsey yapıyor mhp..mhp yi kapatın akp ye geçsın bahçeli..buradaki amaç MHP NİN İSMİNİ KULLANARAK RADİKAL MİLLİYETÇİLERDEN OY KAPMAK..mhp ayrı secıme girse barajı gecemeyecek..kapatsa iyi partiye gidecek oyları..burada hem akp hemde mhp diyemeyecegim koltuk sevdalı mhpliler kazanıyor..
bence mhp logosunu iptal etsin. secmenin kafasini karistirmayin. nasilsa mhp yi tayyip bey yonetiyor
AMAN NE İYİ ETTİNİZ İTTİFAKINIZ DAN BİZ İYİ PARTİ OLARAK ÇOK MEMNUNUZ MHP NİN GERÇEK YÜZÜNÜ DAHA İYİ GÖRECEKTİR MİLLİYETCİ VATANSEVER TÜRKÜM NE MUTLU TÜRKÜM DİYEN KARDEŞLERİM KARDEŞLERİM
@vural1946 iyi parti diye parti mi var. vatanseverler ne zaman fetonun çatısı altında toplanır olmuş.
yazan ahmaklar sizlere yazıklar olsun mesele vatan anlayın artık beyin özürlüler particilik değil
@murtikanka ulan ahmak 5 sene önce vatan yokmuydu. 5 sene önce birbirlerine demediğini bırakmayanların ki o konuşmalarda her iki tarafında birbirlrine "vatan" konusunda da çok güzel sözleri mevcut, sizlere mantıklı bir açıklama yapmaları gerekmez mi. "yazan ahmaklar" 20 sene önce vatan mevzusunda neredeyse şimdi oradalar, mesele sizin iki tarafın vatan meselesinde durdukları yer.
Bu LOGO şöyle olmalıydı, ŞEHİTLERİ SATAN AKP VE DAVA ARKADAŞINI SATAN MHP için SÜPER SATICI AMBLEMİ olmalıydı.
Adamlar 40 yıldır partiyi işgal etmiş. Hala nasıl devam ettririz, nasıl meclise girer de saltanatı devam ettiririz diye her şeyi yapıyor. Bunların tek çaresi hdp ile ittifak yapma kalsa Ha Vallahi Ha Billahi bunuda yaparlar. Devletten nasıl olsa Hazine Yardımı geliyor. Gelen bu yardımıda yiyip içiyorlar siyaset yapıyoruz diye. Kaldır su hazine yardımını göreyim ben seni. Yap kendi paranla siyaseti. Ne kolay iş benden toplanan pardon yolunan vergilerle hazine yardımı al bir buçuk milyonluk arabalarla o şehir senın bu şehir benim gezzz. Elbet bır gun uyanır bu millet.
KURT UN ÜSTÜNE BİNEN FÜGÜR VE KIÇINDA KUYRUĞUNA TENEKE BAĞLI OLSUN
SN BAHCELİ İKİ YIL KALA KENDİNİ VE PARTİSİNİ NEDEN BÖYLE BİR SORUMLULUĞUN ALTINA SOKTU ANLAYAMADIĞIM BU
KURDUN MEKANI BELLİDİR, AMPUL OLAN YERLERDEN UZAK DURUR.
barajı geçemeyen partilere seçimlerde dümen şimdiden başladı.
AMPUL PATLAR DİĞERLERİNİDE YANINDA TOPRAĞA GÖMER
vay arkadaş zorla mhp yi meclise sokacak ya bunlar
40 Yıllık mhp bir sözde genel başkanın koltuk sevdası uğruna yok edildi
bütün oylar onlara verilmiş sayılsın.
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