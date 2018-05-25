AK Parti milletvekili adayları seçim bölgelerinde

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın da aralarında bulunduğu AK Parti Erzurum milletvekili adayları, seçim bölgeleri Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

AK Parti Erzurum milletvekili adayları Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, İbrahim Aydemir, Zafer Tarikdaroğlu, Fazilet Dağcı Çığlık ile Erzurum'a gelen Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Akdağ, havalimanında Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kurum amirleri ve çok sayıda partili tarafından karşılandı.

Buradan beraberindekilerle AK Parti seçim otobüsüne binen Akdağ, AK Parti Erzurum milletvekili adayları ile Cumhuriyet Caddesi boyunca vatandaşları selamladı.

Vatandaşların büyük coşkuyla karşıladığı Akdağ ve beraberindeki milletvekillerinin katıldığı selamlama turunda, birçok sürücünün de aracından kornalarla konvoya eşlik ettiği gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 14.00'da İstasyon Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge de vatandaşlar anonslarla davet edildi.

