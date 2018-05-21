AK Parti milletvekili adaylarını YSK'ya sundu (2) Yeniden

AK Parti, milletvekili adaylarını YSK'ya sundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet, 600 kişiden oluşan milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Milletvekili listesini sunduktan sonra açıklama yapan Sorgun, "Bildiğiniz gibi dün de kuralar çekildi. YSK huzurunda bütün siyasi partilerin ve basın mensuplarının katılımlarıyla şeffaf bir şekilde çekildi ve en güzel şekilde de tamamlanacağını düşünüyoruz. Milletimize, memleketimize hayırlı olsun. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.
AK Parti’nin mevcut milletvekillerinden 167’si tekrar gösterirken aday profili bilgi notuna göre; Toplam kadın aday sayısı: 126. Toplam erkek aday sayısı: 474. Ortalama yaş: 44. 25 yaş altı kişi sayısı: 57. En genç aday: Elif Nur Bayram (18 yaşında Kocaeli 11.sıra aday gösterilmiştir. Doğum tarihi: 11.02.2000). En yaşlı aday: Ahmet Munip Yıldızoğlu (70 yaşında. Mardin 4.sıra aday gösterilmiştir. Doğum tarihi 15.03.1948). Toplam engelli aday sayısı: 8. Toplam evli aday sayısı: 466.
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1'inci bölge birinci sıradan aday gösterildi. BBP lideri Mustafa Destici ise Ankara 2'nci bölge birinci sıradan aday gösterildi. Ankara 1'inci Bölge birinci sıra adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş gösterildi.
AK Parti kurmaylarının yine İstanbul’dan aday gösterildiği görüldü. İstanbul 1'inci Bölge Birinci Sıra adayı Berat Albayrak aday gösterildi.
Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç AK Parti İstanbul 3. bölge 11. sıradan aday oldu.
Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. sıra, eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok Erzurum 3’üncü sıra adayı oldu.
Sanatçı İbrahim Tatlıses ve futbolcu Tanju Çolak aday adayı başvurusunda bulunmasına rağmen listede yer almadı.
İŞTE AK PARTİ'NİN ADAYLARI:
ADANA
JÜLİDE SARIEROĞLU
TAMER DAĞLI
MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
AHMET ZENBİLCİ
ABDULLAH DOĞRU
SEVİL CAN
MUHAMMED AKSOY
SAMİR ALTUNKAYNAK
RAMAZAN ÇIRAK
EROL KAHRAMAN
REŞAN ARLIER
NECİP FAZIL CENGİL
MEHMET GAZİOĞLU
MUHAMMED ZEKİ AÇ
ZEKERİYE YILDIZOĞLU
ADIYAMAN
AHMET AYDIN
İBRAHİM HALİL FIRAT
MUHAMMED FATİH TOPRAK
YAKUP TAŞ
ABDULAZİZ ASLAN
AFYONKARAHİSAR
VEYSEL EROĞLU
ALİ ÖZKAYA
İBRAHİM YURDUNUSEVEN
RASİME KIPIRTI FEDAKAR
MEHMET ZEYBEK
İBRAHİM ÜNLÜER
AĞRI
EKREM ÇELEBİ
ABBAS AYDIN
DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN
ERHAN TENEKECİ
AKSARAY
İLKNUR İNCEÖZ
CENGİZ AYDOĞDU
MUSTAFA SERDENGEÇTİ
MUHAMMED AKTAŞ
AMASYA
MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL
HASAN ÇİLEZ
ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK
ANKARA BİRİNCİ BÖLGE
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
FATİH ŞAHİN
YALÇIN AKDOĞAN
ALİ İHSAN ARSLAN
MURAT YILDIRIM
FATMA ÖNCÜ
FAHRİ USTA
GÖKÇER DOĞAN
FEVZİ AYDIN
BÜŞRA SOYLU
MUAMMER CEMALOĞLU
ELİF RABİA TOPTANCI
ADİL CAN YILDIRIM
ANKARA İKİNCİ BÖLGE
MUSTAFA DESTİCİ
LÜTFİYE SELVA ÇAM
EMRULLAH İŞLER
ORHAN YEGİN
ARİFE POLAT DÜZGÜN
ZEYNEP YILDIZ
AHMET FETHAN BAYKOÇ
ENES ŞİŞMAN
MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN
İBRAHİM ENES DURUAY
ONUR ALP BAŞAYAR
ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE
MEHMET NACİ BOSTANCI
ASUMAN ERDOĞAN
NEVZAT CEYLAN
BARIŞ AYDIN
HACI TURAN
MERYEM GÖKA
TUNA KOÇ
KURTCAN ÇELEBİ
SERHAT BAYAR
DİLARA TABAK
MEHMET GÜNDOĞDU
MÜCAHİT EFE
ANTALYA
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
MUSTAFA KÖSE
SENA NUR ÇELİK
İBRAHİM AYDIN
ATAY USLU
KEMAL ÇELİK
GÜLÇİN ÖZBOZ
SEYİT EMRE GÖYÜK
ERCAN MEKTEPLİOĞLU
MUSTAFA ERKAN
HASAN HÜSEYİN CENGİZ
ESMA BALABAN KARACAN
HASAN DEMİR
ÖMER AKBAŞ
CANBEY ÇETİN
HASAN KEREM ÜNSAL
ARDAHAN
ORHAN ATALAY
HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU
ARTVİN
ERTUNÇ ERKAN BALTA
MUZAFFER ÇORBACI
AYDIN
MUSTAFA SAVAŞ
BEKİR KUVVET ERİM
METİN YAVUZ
RIZA POSACI
ERSİN ESENLİK
AHMET TARIK SARI
SEDA KANAT
YASEMİ SARIÇİÇEK
BALIKESİR
ADİL ÇELİK
BELGİN UYGUR
YAVUZ SUBAŞI
MUSTAFA CANBEY
PAKİZE MUTLU AYDEMİR
ÖMER ALAN
OSMAN BILDIR
ZEYNEP DENİZ
ENCAN AYDOĞDU
BARTIN
YILMAZ TUNÇ
YAŞAR ARSLAN
BATMAN
ZİVER ÖZDEMİR
MURAT GÜNEŞTEKİN
MEHMET ŞAT
MURAT ÇİÇEK
AYLA IŞIK
BAYBURT
FETANİ BATTAL
BİLECİK
SELİM YAĞCI
HALİL ELDEMİR
BİNGÖL
CEVDET YILMAZ
FEYZİ BERDİBEK
ZEKİ KORKUTATA
BİTLİS
CEMAL TAŞAR
VAHİT KİLER
FEVZİ TAŞDEMİR
BOLU
ARZU AYDIN
FEHMİ KÜPÇÜ
METİN VURAL
BURDUR
BAYRAM ÖZÇELİK
YASİN UĞUR
EMİNE AKTAŞ
BURSA BİRİNCİ BÖLGE
HAKAN ÇAVUŞOĞLU
MUSTAFA ESGİN
REFİK ÖZEN
EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
AHMET KILIÇ
GÜLTEN KAPICIOĞLU
SADETTİN CANGÜL
ARİF ÇELENK
MUHAMMED ERDOĞAN
ARİF BEKİR DANGAÇ
BURSA İKİNCİ BÖLGE
EFKAN ALA
OSMAN MESTEN
VİLDAN YILMAZ GÜREL
ZAFER IŞIK
MUHAMMET MÜFİT AYDIN
ATİLLA ÖDÜNÇ
AHMET YELİS
SELDA MERİÇ
BURCU YARAN
İSMAİL ÖZKAN
ÇANAKKALE
BÜLENT TURAN
JÜLİDE İSKENDEROĞLU
FURKAN SEZER
FIRAT AKGÜN
ÇANKIRI
MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
SALİM ÇİVİTCİOĞLU
ÇORUM
AHMET SAMİ CEYLAN
OĞUZHAN KAYA
EROL KAVUNCU
SERAP YILDIRIM
DENİZLİ
CAHİT ÖZKAN
ŞAHİN TİN
AHMET YILDIZ
NİLGÜN ÖK
HASAN OYMAK
MUSTAFA SEMERCİ
DİLEK ÇEVİK
ADEM KAYAR
DİYARBAKIR
MEHMET MEHDİ EKER
EBUBEKİR BAL
OYA ERONAT
MEHMET EMİN YILMAZ
ERDAL ATİK
ÇİĞDEM AKYIL AKAYLAR
REMZİ ÇAYIR
FEHMİ KARDEŞOĞLU
"MUHAMMED AHMET MAHSUM
MELİKOĞLU"
EMRE YAZICIOĞLU
NEZİHE KENT
MUSTAFA GÜLEKEN
DÜZCE
FAHRİ ÇAKIR
AYŞE KEŞİR
NUMAN ÇABUK
EDİRNE
FATMA AKSAL
İLYAS AKMEŞE
ERDEM GÜYÜMGÜLER
BURAK CAMBAZ
ELAZIĞ
METİN BULUT
SERMİN BALIK
ZÜLFÜ TOLGA AĞAR
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
ERZİNCAN
SÜLEYMAN KARAMAN
BURHAN ÇAKIR
ERZURUM
RECEP AKDAĞ
ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU
SELAMİ ALTINOK
İBRAHİM AYDEMİR
ZAFER TARİKDAROĞLU
FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK
ESKİŞEHİR
NABİ AVCI
HARUN KARACAN
EMİNE NUR GÜNAY
MUSTAFA DÜNDAR ÜNLÜ
AHMET NAMIK AKDOĞAN
NURETTİN KABA
SERHAT TUNÇ
GAZİANTEP
ABDULHAMİT GÜL
AHMET UZER
MEHMET ERDOĞAN
ABDULLAH NEJAT KOÇER
DERYA BAKBAK
ALİ ŞAHİN
MÜSLÜM YÜKSEL
MEHMET SAİT KİRAZOĞLU
YAŞAR ATILGAN
SERPİL KAVRAK
İHSAN KAYA
HATİCE MERVE TATAR
MUHAMMED MELAZ AKTOĞ
MAHMUT BURAK KIZILELMA
GİRESUN
CEMAL ÖZTÜRK
KADİR AYDIN
SABRİ ÖZTÜRK
SERDAR DEMİRKAN
GÜMÜŞHANE
HACI OSMAN AKGÜL
CİHAN PEKTAŞ
HAKKARİ
HUSRET DİNÇ
ABDULMECİT TARHAN
NURETTİN FIRAT
HATAY
HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
HÜSEYİN YAYMAN
ABDULKADİR ÖZEL
HÜSEYİN ŞANVERDİ
SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK
ABDÜLKERİM GÜVEN
KUDRET ARTAN
MEHMET FETTAH ÇİFTÇİ
CEMİLE TUNA
ECRİN NAZLI İNAN
OSMAN UZAN
IĞDIR
AHMET TUTULMAZ
HASAN GÜNEŞ
ISPARTA
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
RECEP ÖZEL
MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
AYŞE NUR AKBAY
İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE
BERAT ALBAYRAK
NURETTİN CANİKLİ
MUSTAFA ATAŞ
EROL KAYA
VEDAT DEMİRÖZ
RAVZA KAVAKCI KAN
OSMAN BOYRAZ
İSMET UÇMA
MİHRİMAH BELMA SATIR
AHMET BERAT ÇONKAR
HULUSİ ŞENTÜRK
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
EYÜP ÖZSOY
SERKAN BAYRAM
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
ŞEYMA DÖĞÜCÜ
AZMİ EKİNCİ
HURŞİT YILDIRIM
ALİ SEVİNÇ
TUĞBA ERCAN
SABRİ BALAMAN
ESMA ERSİN
MUSTAFA MİCAN
AHMET ÖZDİNÇ
İBRAHİM İLCİ
SEMANUR KOÇAL
RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
FEYZULLAH TUNA
FUAT KİNSİZ
AHMET AYHAN KAYAOĞLU
SİNEM DEMİR
MUHAMMET ALİ KUMRU
LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
OKTAY TAN
İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE
SÜLEYMAN SOYLU
FATMA BETÜL SAYAN KAYA
VOLKAN BOZKIR
ABDULLAH GÜLER
HASAN TURAN
SERAP YAŞAR
AZİZ BABUŞCU
ŞİRİN ÜNAL
CANAN KALSIN
AHMET HAMDİ ÇAMLI
MARKAR ESEYAN
MUSTAFA DEMİR
İFFET POLAT
İBRAHİM YASİN KIRICI
SALİH ÇAKIR
AYŞE BÖHÜRLER
SUNA TARHAN
AHMET HAMDİ GÖRK
HACI MEHMET BAYKURT
MUSTAFA ARABUL
BEYZA SINDIRAÇ
SERKAN HASER
AHMET YILDIZ
EMİNE ÇAKIR
HAMZA KULAKSIZ
SEVDE SENA DAĞLI
ENES KAŞKAŞ
HALİL POYRAZ
İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE
NUMAN KURTULMUŞ
MEHMET MUŞ
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
MEHMET DOĞAN KUBAT
TÜLAY KAYNARCA
HALİS DALKILIÇ
EMİNE SARE AYDIN YILMAZ
NEVZAT ŞATIROĞLU
ZAFER SIRAKAYA
RÜMEYSA KADAK
AHMET MÜCAHİT ARINÇ
MUSTAFA YENEROĞLU
ERKAN KANDEMİR
ŞAMİL AYRIM
ALEV DEDEGİL
YILDIZ SEFERİNOĞLU
ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET
MÜRTEZA ZENGİN
AYHAN OĞAN
HAŞİM TAŞKIRAN
RUKEN KİLERCİ
RASİM ERDOĞMUŞ
HATİCE BOZDAĞ
MEHMET UMUR
OYA EREN
BÜLENT DURGUN
ZEHRA ERCAN
ALİ ÇEZİK
HASENE ÇAPAR
SEDAT SAYIMOĞLU
CAHİT KESKİN
SİNAN KARŞIYAKA
HAYRİYE KUZU
MEHMET EMİN AŞIKKUTLU
MÜNİR EREN
İZMİR BİRİNCİ BÖLGE
BİNALİ YILDIRIM
MAHMUT ATİLLA KAYA
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
CEMAL BEKLE
BİLAL DOĞAN
EMRE CEMİL AYVALI
TEMEL YILDIRIM
AHMET GÜRHAN
GÖZDE KESKİN
FATİH REHA YAVUZER KAM
KORAY BATTAL
MUHABBET GÜNERİ
AHMET UĞUR BARAN
HALİL CÜNEYT AÇIL
İZMİR İKİNCİ BÖLGE
HAMZA DAĞ
FEHMİ ALPAY ÖZALAN
NECİP NASIR
YAŞAR KIRKPINAR
MELEK EROĞLU
NECİP FAZIL KURT
ADİL YÜKSEL
ERDEM ÖKSÜZ
GERÇEK TEKİN
MUSA ÇEVİK
SALİHA BOZKURT
AHMET NUMAN ARICI
FATMA NUR GÜNDÜZPOLAT
ENDER DOĞAN
KAHRAMANMARAŞ
MAHİR ÜNAL
AHMET ÖZDEMİR
CELALETTİN GÜVENÇ
İMRAN KILIÇ
MEHMET CİHAT SEZAL
HABİBE ÖÇAL
TÜRK İSLAM KARAKOÇ
MEHMET İLKER ÇİTİL
KARABÜK
CUMHUR ÜNAL
NİYAZİ GÜNEŞ
TUĞBA YEĞİN
KARAMAN
RECEP ŞEKER
SELMAN OĞUZHAN ESER
HÜSEYİN MUTLU
KARS
AHMET ARSLAN
YUNUS KILIÇ
ABDULFETAH ÇETİNKAYA
KASTAMONU
HAKKI KÖYLÜ
METİN ÇELİK
MURAT DEMİR
KAYSERİ
MEHMET ÖZHASEKİ
MUSTAFA ELİTAŞ
TANER YILDIZ
İSMAİL EMRAH KARAYEL
İSMAİL TAMER
HÜLYA NERGİS
SAMİ DEDEOĞLU
ALİ SARAÇOĞLU
TUĞBA YÖRÜK ÖZTÜRK
ALİ EKŞİ
KIRIKKALE
RAMAZAN CAN
BAYRAM SALİM BOZDEMİR
MUSTAFA ARSLAN
KIRKLARELİ
SELAHATTİN MİNSOLMAZ
VOLKAN GÖÇ
KADRİYE TOKAT
KIRŞEHİR
MUSTAFA KENDİRLİ
NECMETTİN ERKAN
KİLİS
MUSTAFA HİLMİ DÜLGER
AHMET SALİH DAL
KOCAELİ
FİKRİ IŞIK
İLYAS ŞEKER
RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
MEHMET AKİF YILMAZ
SAMİ ÇAKIR
CEMİL YAMAN
EMİNE ZEYBEK
HAKAN HÖBEK
UFUK EKİNCİ
OSMAN TÜFEKÇİ
ELİFNUR BAYRAM
ENVER ZENGİN
HAYRETTİN DENİZ
KONYA
AHMET SORGUN
TAHİR AKYÜREK
ORHAN ERDEM
LEYLA ŞAHİN USTA
ZİYA ALTUNYALDIZ
HACI AHMET ÖZDEMİR
GÜLAY SAMANCI
ABDULLAH AĞRALI
SELMAN ÖZBOYACI
HALİL ETYEMEZ
ALİ SÜRÜCÜ
MEHMET AKİF YILMAZ
ZERRİN ÖZEL
OSMAN SEÇGİN
MUHAMMED ZEREN
KÜTAHYA
AHMET TAN
İSHAK GAZEL
CEYDA ÇETİN ERENLER
MUSTAFA ÖZBEY
MEHMET KAYMAZ
MALATYA
BÜLENT TÜFENKCİ
ÖZNUR ÇALIK
AHMET ÇAKIR
HAKAN KAHTALI
SELAHATTİN BARIŞ PALANDÖKEN
VAHİT ATALAN
MANİSA
MURAT BAYBATUR
UĞUR AYDEMİR
İSMAİL BİLEN
SEMRA KAPLAN KIVIRCIK
MEHMET ALİ ÖZKAN
GÜZİDE İÇEN KASAP
OZAN ERDEM
MEHMET SENCER TÜRKMEN
SAMED ZENGİNOĞLU
SERKAN EREN
MARDİN
ŞEHMUZ DİNÇER
CENGİZ DEMİRKAYA
VEYSİ ŞAHİN
AHMET MUNİP YILDIZOĞLU
İBRAHİM KÖSEN
AHMET KAYA
MERSİN
LÜTFİ ELVAN
ALİ CUMHUR TAŞKIN
ZEYNEP GÜL YILMAZ
HACI ÖZKAN
BİLAL ÖZKAN
ALİ KESER
ZEYNEP ŞEMSİ AYSALAR
ORHAN KEMAL YÜKSEL
GÜLLÜ CAN
MEHMET SAİT KAYAN
M. NACİ DURMAZ
RABİA NUR ŞENLİK
MUHAMMED EMİN ERDEN
MUĞLA
MEHMET YAVUZ DEMİR
YELDA EROL GÖKCAN
MUHİTTİN KAYABAŞ
HÜSEYİN ZAFER ALKAYA
EYLEM TAN
KADİR DAĞLI
ARİF SERT
MUŞ
MEHMET EMİN ŞİMŞEK
ABDULSELAM ER
ABDULMECİT CANTEPE
FİGEN ERGÜL
NEVŞEHİR
MUSTAFA AÇIKGÖZ
YÜCEL MENEKŞE
EMRE ÇALIŞKAN
NİĞDE
YAVUZ ERGUN
SELİM GÜLTEKİN
SEDAT ÇAĞLAR
ORDU
ŞENEL YEDİYILDIZ
ERGÜN TAŞCI
METİN GÜNDOĞDU
HAMİDE AYDEMİR DEMİR
SAİT İNAN
YAVUZ SELİM KIRAN
OSMANİYE
MÜCAHİT DURMUŞOĞLU
İSMAİL KAYA
ASENA ALACA
YUSUF MİNGAN
RİZE
HAYATİ YAZICI
OSMAN AŞKIN BAK
MUHAMMED AVCI
SAKARYA
ALİ İHSAN YAVUZ
RECEP UNCUOĞLU
KENAN SOFUOĞLU
ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
ALİ İNCİ
EKREM YÜCE
LÜTFİ BAYRAKTAR
SAMSUN
AHMET DEMİRCAN
YUSUF ZİYA YILMAZ
ÇİĞDEM KARAASLAN
FUAT KÖKTAŞ
ORHAN KIRCALI
BEKİR KELEŞ
ELİF COŞKUN BİLGİN
CANER GÖKTEPE
MUHAMMET YASİR OKUDAN
SİİRT
OSMAN ÖREN
SADETTİN SABAZ
LOKMAN ÖZCAN
SİNOP
NAZIM MAVİŞ
AYHAN ERGÜN
SİVAS
İSMET YILMAZ
MEHMET HABİB SOLUK
SEMİHA EKİNCİ
RÜSTEM YÜCE
YAŞAR SAYAN
ŞANLIURFA
AHMET EŞREF FAKIBABA
MEHMET KASIM GÜLPINAR
HALİL ÖZCAN
ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL
MEHMET ALİ CEVHERİ
İBRAHİM HALİL YILDIZ
HALİL ÖZŞAVLI
AHMET AKAY
MEHMET FATİH AKSOY
GÜLER KAMA İZOL
İBRAHİM TORU
SEDAT ERTÜRK
İSMAİL TOSUN
İBRAHİM AYHAN
ŞIRNAK
RİZGİN BİRLİK
HATİCE ATAN
MEHMET EMİN DİNDAR
MAHMUT ÖKTEN
TEKİRDAĞ
MUSTAFA ŞENTOP
MUSTAFA YEL
ÇİĞDEM KONCAGÜL
MESTAN ÖZCAN
KERİM ATALAY
ABDULLAH ÖĞE
CEM KARACA
TOKAT
YUSUF BEYAZIT
MUSTAFA ARSLAN
ÖZLEM ZENGİN
FATİH AKGÜN
ADEM DİZER
TRABZON
MUHAMMET BALTA
ADNAN GÜNNAR
BAHAR AYVAZOĞLU
SALİH CORA
VEHBİ KOÇ
SELÇUK ÇEBİ
TUNCELİ
HAKAN ÖZER
NAZİF YILDIRIM
UŞAK
MEHMET ALTAY
İSMAİL GÜNEŞ
MERT ŞİŞMAN
VAN
OSMAN NURİ GÜLAÇAR
İRFAN KARTAL
ABDULAHAT ARVAS
EBUBEKİR KAÇMAZ
GÜLŞEN ORHAN
YILMAZ KILIÇ
BİLAL EMRE YÖRÜK
MALİK ÖZBEY
YALOVA
AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
MELİHA AKYOL
HASAN ÖZÇELİK
YOZGAT
BEKİR BOZDAĞ
YUSUF BAŞER
SİBEL YILDIRIM
İSKENDER MİNAR
ZONGULDAK
POLAT TÜRKMEN
AHMET ÇOLAKOĞLU
HAMDİ UÇAR
ZÜLEYHA ARIMAN
BURHAN ONUK
ANKARA, DHA
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