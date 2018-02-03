AK Parti Milletvekili Faruk Çelik şehit ailesini ziyaretti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde şehit düşen Piyade Onbaşı Ali Aydar’ın Şanlıurfa’nın Harran ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Harran ilçesine bağlı Demirli Mahallesi’ndeki şehidin taziye evini ziyaret etti. Burada şehidin babası İsmail Aydar ve yakınlarına başsağlığı dileklerini illetti. Taziye evinde konuşan Çelik, “Kardeşimin şahadet haberini alınca koşa koşa geldim ve herkeste gelmeye devam edecek. Çanakkale geçilmedi çünkü dedelerimiz orada şehit oldu. Bugün değişen bir şey yok. Sınırlarımızı geçip bizi kendi coğrafyamızda yok etmek isteyenlere karşı binlerce Ali cephede bekliyor. Bu toprakların düşmanları çok. Harranlılar kale gibi duruyorsunuz burada,ebedi olarak ta duracaksınız ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceksiniz. Devlet bütün unsurlarıyla yanınızda bunu bilmenizi istiyorum. İyi ki varsınız yüreğinize sağlık, imanınıza sağlık Allah sizden razı olsun kardeşlerim” ifadelerini kullandı.
Çelik daha sonra Akçakele’ye gitmek üzere taziye evinden ayrıldı.
Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rihanna'nın samimiyeti dikkat çekti
İstanbul'da dev operasyon! Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'PKK' eleştirisi
Apart daireye fuhuş baskını! Sıra beklerken yakalandılar
Kazada ölen Gamze'nin kedisi kapısından ayrılmıyor
CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!
Almanya dört eski Türk subaya iltica hakkı tanıdı iddiası
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum