AK Parti Milletvekili Külünk konferansta Devreklilerle bir araya geldi

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk konferans vermek için Devrek’e geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Konferans vermek için Zonguldak’ın Devrek ilçesine geldi. Devrek İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen “Bir Millet Diriliyor Bir Millet Uyanıyor", “Yerlilik ve Millik” konferansına katılmak üzere ilçeye gelerek vatandaşlarla buluştu. İlk olarak belediyeyi ziyaret eden Külünk burada Belediye Başkanı Mustafa Semerci’den ilçenin tarihi, ilçede yapılan çalışmalar, projeler , ilçede yapılan hizmetler hakkında bilgi alan Külünk Semerci’yi kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Atatürk Kültür Merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Metin Külünk verdiği konferans nedeniyle davetliler tarafından büyük beğeni kazandı. Konferansın ardından Belediye Başkanı Mustafa Semerci tarafından günün anısına ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edildi