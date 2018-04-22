AK Parti Milletvekili Mustafa Köse:

Üniversiteli Ak Gençlik (ÜNİAK), gençlerle siyasetçileri bir araya getirdi. AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş ve AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan’ın katıldığı toplantıda, siyasetçiler gençlere deneyimlerini aktardı.

AK Parti Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse toplantıda yaptığı konuşmada, gençlere içinde bulundukları zamanın kıymetini bilmelerini tavsiye etti. Köse, “En az bir yabancı dili çok iyi öğrenin. Çat pat konuşmayı kastetmiyorum. O dilde konferans verebilecek kadar iyi öğrenin. Kültür-sanatla, sporla ilgilenin. Bol bol okuyun. Çünkü ileride bunları yapmak isteseniz de çok zamanınız olmayabilir. Bu yaşlarda öğrendikleriniz hem kalıcı olur, hem de ileride iş hayatınızda sizlere büyük avantajlar sağlar” dedi.

Kendisinin üniversiteyi 28 Şubat döneminde okuduğunu belirten Köse, “28 Şubat yaşanmadan önce üniversitelerde herkes fikrini özgürce savunabiliyordu. 28 Şubat darbesinden sonra özgürlükler tamamen bitti. Tek tip düşünen, tek tip giyinen bir gençlik yaratılmak istendi. AK Parti iktidarı ile üniversiteler yine fikirlerin özgürce ifade edildiği ilim yuvaları oldu” diye konuştu.

24 Haziran seçimlerine de değinen Köse, “Geçtiğimiz yıl yapılan referandum sonucunda halkımızın istediği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilk kez bu seçim sonucunda uygulanacak. Bu sistemde yürütme yani hükümet ile yasama birbirinden ayrılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ülkemizin 2023-2053-2071 hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak, geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sini inşa etmek için güçlü iktidarlara ihtiyaç var. İşte bu sistem, güçlü iktidarları ve güçlü Türkiye’nin oluşmasını sağlayacak” şeklinde konuştu.

“AK Parti ve liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlere büyük önem veriyor” diyen İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş da, siyasette gençlerin önünün AK Parti ile açıldığını belirtti. Seçilme yaşını AK Parti’nin düşürdüğünü belirten Taş, “Biz göreve geldiğimizde seçilme yaşı 30’du. Bunu önce 25’e, son yaptığımız referandum ile de 18’e düşürdük. Çünkü biz gençlere güveniyoruz. Gençlerin ülke yönetiminde görev alması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da kağıt üzerinde yapmıyoruz. Bakın benim yönetimimde 18-25 yaş arasında 3 arkadaşımız var” dedi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan da, üniversite teşkilatının başka şehirlerden Antalya’ya gelen gençlerin yanlarında olmalarını, onların bu şehirde kendilerini yabancı hissetmemeleri için her türlü desteği vermelerini istedi. ÜNİAK Antalya Başkanı Sefa Duman, katılımlarından ve deneyimlerini gençlerle paylaşan AK Parti ailesine teşekkür etti.