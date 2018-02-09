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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 19:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti MKYK toplantısı 3 saat 25 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 25 dakika sürdü.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başlayan toplantı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabulünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında sürdü.

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