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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 18:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

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