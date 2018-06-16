AK Parti MKYK üyesi Yılmaz'ın acı günü

AK Parti MKYK üyesi ve 27. dönem Diyarbakır milletvekili adayı Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz'ın vefat eden ablası Şanlıurfa'da defnedildi.
Yılmaz'ın, bir süredir Dicle Üniversitesinde tedavi gören ablası Zeynep Pirinç'in (79) hayatını kaybetmesi dolayısıyla Siverek Asri Mezarlığında tören düzenlendi.
Pirinç'in cenazesi, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze törenine, Yılmaz ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile AK Parti il ve ilçe teşkilatı üyeleri de katıldı.
Eker ve beraberindekiler, defin işlemleri sonrası Yılmaz'a başsağlığı dileğinde bulundu.
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