AK Parti Mudanya seçim startını verdi

Mudanya AK Parti ilçe teşkilatı seçim çalışmalarına başladı.

İlçe teşkilatının geçmiş dönem olmak üzere bütün üyeleriy Mudanya Büyükşehir Sosyal Tesislerinde kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, seçim faaliyetlerini görüştü. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal, bu seçim kararanının kendileri için bir şey değiştirmediğini, aslında her zaman seçime hazır ve çalışır vaziyette olduklarını söyledi. Ünal, “Seçim startını bugün resmen vermiş oluyoruz, hazır olan ekibimiz sadece çalışmalarını daha yoğun ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye devam edecektir. Mudanya’da mahalî seçimlere için cesaretlendirecek ve Mudanya’yı ayağa kaldıracak sonuçlar almak için her türlü gayreti göstereceğiz. Buna eski yönetim olmak üzere bütün Mudanya AK Parti camiası olarak hazırız. Mudanya’mız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.