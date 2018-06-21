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AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 17:31 | Son Güncelleme

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir, Milas Güllük pazarında AK Parti’ye tepki gösteren vatandaşın üzerine yürüdü ve ağır hakaretlerde bulundu.

Milas Güllük pazarında seçim çalışmalarının sürdüren AK Parti Muğla 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir’in, AK Parti’ye tepki gösteren bir vatandaşa söylediği sözler akıllara durgunluk verdi.

'SAYGISIZ KÖPEK'

‘Ülkeyi bu hale siz getirdiniz’ diyen vatandaşın üzerine yürüyen vekil adayı Demir, “Saygısız köpek. Asıl siz getirdiniz ahlaksız. Şunu ben aldırayım da buradan kessin sesini şerefsiz!” diye bağırdı. Demir, yanındaki partililer tarafından sakinleştirilip pazardan uzaklaştırılırken o anlar başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
kimi kime aldırıyorsun yargıda hesabını vereceksin inşallah
yargimi? allah allah kotu kotu konusturma beni..
alın akp işte ister oy verin ister vermeyin buyrun
@heneme vekil gayet üsluplu konuşmuş, uzaktan laf atan kişinin sizin gibi bir hazımsızlığı var ki ötüyor, sizin gibi vatana yük kuru kalabalıkları görünce, sizin gibi güruhları görünce Ak Parti yatırımlarla,projelerle,büyüme ile inşallah uzun yıllar iktidarda kalır, sen ve senin gibiler kime hava yapıyorsunuz bee?
ALDIRIRLAR HELE SECIM BITSIN DAHA COK KARANLIK GÜNLER BEKLIYOR AKP KAZANIRSA HALKI TANIMAYACAKLAR BILE
@tildiray senin gibi halkın neyini tanısınlar vatana yük kişilikler, sorsan vatana ne katkın var, zorunlı askerlikten ve zorunlu vergiden başka bir şey çıkmaz herhalde, savaş çıksa nereye kaçarsın acaba, 15 Temmuz'da kim bilir nerede saklanıyordun da olaylar bitince dışarı çıktın ha başkasının sırtından geçinen güruh
16 senedir seni insan yerine koydu ondanmi acaba 16 seneki zaman olsaydi sen buraya boyle yazabilirmiydin boyle atip tutabilirmiydin kafani taşla ezerlerdi .nankorler Rabbime vereceksiniz bunlarin cevabini er gec merak etme
Eskiden dokdora memura sesiniz cikabilirmiydi acaba su an cumhurbaskanina millet vekiline bagirip sovuyorsunuz ahhh ahh sizi adam yerine koydular ya nankorler bunlarin cezasini elbet size verecek chp secilince nasil 16 sene once saklanip size deger vermeyip el pençe opturuyorlardi ya siz o gunleri özlemissiniz belliki .Allah size o gunleri nasip etsin bizlere gostermesin .o gunleri cunki özleyen sizlersiniz
@tildiray 16 yıl olmuş, hala karanlık günlerden bahsediyor, ulan bir git de Türkiye genelindeki yatırımları gör, İzmir'i bile biz inşa ediyoruz be, sen ne konuşuyorsun lan? ulan senin akp dediğin Ak Parti muasır medeniyetlerin temsilcisi, sen ne konuşuyorsun kuru kalabalık?
yargi,emniyet oyuncaginiz oldu sende aldir bakalim
kim lan bu neyine güveniyor 25 haziranda bu lafları yedirecegiz sana
@kyocera24 neyine güveniyor dediğin uzaktan laf atan hazımsız mı? ulan siz kimsiniz lan? ne .oka yaşarsınız lan bu memlekette? bu memleket sizin gibi kuru kalabalıkları, vatana yük kişilikleri sırtında taşımak zorunda mı ha?
ülkeyi ne hale mi getirmişiz, ulan sen ve senin gibiler, chp vb zihniyetler olmasa daha da güzel olacak, ülkede her şey yolunda, savunma sanayisi üretimleri ortada, yurt dışında Mehmetçik operasyon yapıyor, doğuda vatandaşın yüzü gülüyor, yaylalar açıldı, aylık birçok harcama yapan yapana, gezen gezene, siz kime hava yapıyorsunuz bee? Ülkenin halinde ne varmış haa kuru kalabalıklar, vatana yük kişilikler?
BEN MUĞLADA 7,5 SENE YAŞADIM...ORADA EN İYİ ÇALIŞAN,PARTİYE EN BAĞLI OLAN AK PARTİLİNİN BİLE HERHANGİ BİR CHP'LİDEN FARKI YOK...CHP'LİDE OLSA AK PARTİLİDE OLSA MHP'LİDE OLSA HEPSİ ZİNA EĞLENCE AV BALIK RAKI DERDİNDE...
ben sinirlendim, ülkeyi ne hale getirdiniz demiş, ne varmış lan ülkenin halinde haa kuru kalabalık, kim bilir ne hazımsızlığı var ki ötüyor, bunun gibi olan kuru kalabalıklar, ne varmış lan ülkenin halinde, rahat mı batıyor lan size? bizden daha lüks içinde, mutluluk içinde yaşıyorsunuz bir de çıkmış ötüyorlar
bak sen hele kendini ne sanıyorsun milletin oyları sizi bu hale getirdi makam olmasa hiç birinizde sesinizi çıkaramazsınız işte bu yüzden #TAMAM diyoruz.
Alıştınız herkezi koyun görmeye şimdi zorunuza gidiyor.
@bsb6ddees0 koyun sizin karninizi doyuruyor ama sizin gibi nankorler layiksiniz acliga parasizliga size alt tabaka gozle bakmaya
kimin kimi aldıracaginı göreceğiz inşallah bıktık sizin bu tehditlerinizden TAMAM diyoruz laftan anlayın artık.
seçilmeden dayak ve küfür varsa,seçildikten sonra ne yapar?16 yılın özeti!
kimsin lo sen..Gelsene VAN a ..Aferin yap böylede gerçek yüzünüz çıksın ortaya...
Evet haklısın size oy verenler getirdi bu ülkenin durumunu. saygısız adam sizi seçmekle çok yanlış yapmış millet
Iyi yapmış rahat batıyor! O da bişey mi siz öldürdünüz! Sizinkiler milleti sahneden atıyo, küçücük çocuğu sahneden kovuyo daha yazayım mı, bide başa gelse Allah korusun! Allah fırsat vermesin!
MAFYA RESMEN VATANDAŞIN PARASIYLA MAAŞ ALACAK HEMDE TERÖR ESTİRECEK..
vekil olacak birde hem de milletin vekili.şimdiden böyle yaparsa
İnsanları ekmekleriyle ve özgürlükleriyle ıslah etmek hangi dinde var vekil müsveddesi
İnsanı sinir eden bu tahamülsuzlık eleştiriyi yada karşı fikre hemen saldırganlık konumuna geçilmesi, şunu yaptık bunu yaptık, liman yaptık, yol yapk cart yaptık curt yaptık, e kaderşim ellbete yapacaksın, seçmen seni bunları yapman için seçmiş, vatandaşa, ülkeye hizmet yapman için seçmiş, ayrıca yaptıkların seçmenin vergisiyle yapmışsın kendi özel mülkiyetinden değil. sen hizmetini yap yaptım övünmene gerek yok seçmen zaten takdir eder memnuniyetini sandıkta gösterecek hakını seçem yemez. ama seçmene saygılı olacaksın! ilahi kendi seçmenin olmasına gerek yok adı üstünde seçmen!
Çok ayıp ya.
suruç olsaydı önce tararlardı esnafı, asker ve polisi hastaneden çıkartıp yaralıları öldürürlerdi, sağ kalanları gözaltına alırlardı. üstüne üstlük biz fetö-dhkpc-ışid-pkk vekilimize saldırdı diyip kara propaganda yaparlardı. eh ne edersin muğla da yapamadılar yazık oldu.
başını yayınlamayın videoyu !!! sakın öyle şeyler yapmayın bu halliyle cok guzel
yansıma psikolojisi yapmıştır...
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