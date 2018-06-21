AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

Milas Güllük pazarında seçim çalışmalarının sürdüren AK Parti Muğla 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir’in, AK Parti’ye tepki gösteren bir vatandaşa söylediği sözler akıllara durgunluk verdi.

'SAYGISIZ KÖPEK'

‘Ülkeyi bu hale siz getirdiniz’ diyen vatandaşın üzerine yürüyen vekil adayı Demir, “Saygısız köpek. Asıl siz getirdiniz ahlaksız. Şunu ben aldırayım da buradan kessin sesini şerefsiz!” diye bağırdı. Demir, yanındaki partililer tarafından sakinleştirilip pazardan uzaklaştırılırken o anlar başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.

